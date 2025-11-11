Un club de boxeo del Port de Sagunt, subcampeón autonómico

El club Lord Boxing Puerto de Sagunto continúa consolidándose como una de las referencias del boxeo valenciano. En las finales autonómicas de la Comunitat Valenciana, celebradas el pasado fin de semana, logró un excelente balanc al obtener dos medallas de oro y dos de plata. Esto le ha permitido revalidar, por segundo año consecutivo, el subcampeonato autonómico por equipos.

Estos resultados se suman a las clasificaciones ya conseguidas en rondas anteriores y garantizan la presencia del Lord Boxing en el próximo Campeonato de España, donde competirán algunos de los nombres más destacados de la cantera local. Las finales nacionales están previstas para el verano de 2026 (aunque no se ha confirmado aún la fecha exacta). Se espera que participen “más de 500 deportistas y técnicos”, junto con la élite nacional y el equipo olímpico español en Badajoz, y reunirán a los mejores boxeadores jóvenes de todo el país.

Clasificación Femenina

En el apartado femenino, las representantes del club han vuelto a demostrar su gran nivel. Ibtisam Cehaf, actual campeona de España Junior en -48 kg, competirá este año en la categoría joven, con el objetivo de revalidar el título nacional. Junto a ella estará Azhara Nieto, que participará en la categoría Junior -60 kg, "tras firmar una brillante actuación en las autonómicas", según afirman desde el club.

Clasificación Masculina

En la categoría masculina, el club también estará bien representado. Mounir Ait Ahmed, tres veces campeón autonómico, se impuso nuevamente en la categoría joven -57 kg, confirmando su condición de uno de los talentos más firmes del boxeo valenciano. Por su parte, Izan Vázquez logró el oro en la categoría Junior -54 kg, asegurando su billete al Campeonato de España.

Además, los deportistas Cesar Buzescu (categoría joven -63,5 kg) y Ramón Moreno (categoría junior -54 kg) obtuvieron medallas de plata, que también han contribuido a la suma de puntos necesaria para alcanzar el subcampeonato autonómico por equipos.

El Lord Boxing Puerto de Sagunto, dirigido por un equipo técnico que apuesta por la formación de jóvenes talentos, continúa cosechando éxitos tanto a nivel autonómico como nacional. Desde sus instalaciones en el Port de Sagunt, el club trabaja día a día para fomentar el boxeo base y promover valores como el esfuerzo, la disciplina y el compañerismo.