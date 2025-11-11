Cuenta atrás para dar respuesta a una creciente reivindicación en Sagunt

Poco menos de dos meses desde la formalización del pedido. Ese es el compromiso adquirido respecto al tiempo de entrega por parte de la empresa a la que el Ayuntamiento de Sagunt ha adjudicado el suministro de más de 1.600 contenedores de residuos que se instalarán a lo largo y ancho del término municipal. De esta forma, el consistorio da respuesta a las reivindicaciones para renovar estos elementos de la trama urbana, que acumulan en muchos casos deficiencias que complican su uso.

El plazo máximo fijado en el pliego de condiciones era de 120 días, pero Contenur reducirá este plazo hasta la mitad, además de ofrecer una mejora del 5 % sobre el presupuesto de licitación, de tal forma que el coste municipal se quedará en los 1,9 millones de euros.

Única oferta

Estas son las principales características de la oferta presentada por la empresa cuyas oficinas centrales se encuentran en Getafe y tiene sede en Paterna, que fue la única que se interesó por el procedimiento. Concretamente, esta firma tendrá que suministrar a lo largo de un año, a medida que la SAG se lo vaya requiriendo, casi 600 contenedores de fracción resto y cerca de 350 de envases ligeros, papel/cartón y orgánica, todos ellos de carga lateral para completar cerca de 350 islas.

Contenedores en la avenida Mediterráneo del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Con capacidad para 3.000 litros en los tres primeros tipos y 2.000 en el último caso, la empresa presume de la funcionalidad de sus productos por su "facilidad de uso y descarga". También el diseño "ergonómico" es uno de sus fuertes, ya que "se adapta perfectamente a los distintos tipos de recogida selectiva".

Operatividad

La "fácil, ágil y eficaz" limpieza y el "sencillo" mantenimiento "en condiciones óptimas de operatividad", así como su "fabricación en inyección con polietileno de alta densidad y materiales respetuosos con el medioambiente", que cuenta con "las certificaciones de calidad y producto más exigentes", son otras características de los futuros contenedores de Sagunt.

Entre las opciones que presentan estos elementos, según destaca la promoción comercial de Contenur, se encuentra la inclusión de smart elements, que proporcionan información en tiempo real. Precisamente esa es una de las mejoras que persigue esta renovación, además de la homogeneización de los contenedores y el consecuente avance en la eficiencia del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Sensorización

El sistema de sensorización que incorporarán facilitará el análisis de los datos y "la toma de decisiones estratégicas". Esa información se utilizará para confirmar los contenedores que se han vaciado y optimizar las rutas, además de ofrecer estadísticas por barrios. Los equipos también estarán preparados para aplicarles un sistema de cierre, que cada usuario tendrá que abrir a la hora de depositar sus residuos.

De esta forma, "podremos saber el número de aportaciones que realiza cada persona, en función de las aperturas", lo que abre la puerta a la aplicación de bonificaciones individualizadas que se sumen a las que ya se aplican y minimicen el impacto del 'basurazo'.

Optimización

Más a corto plazo, la renovación de los contenedores, que se impulsa desde la delegación municipal de Medio Ambiente, permitirá "optimizar tanto el proceso de recogida, al unificar la parametrización de los camiones, como su mantenimiento, al homogeneizarse los repuestos y los componentes necesarios", según destacan desde la SAG.