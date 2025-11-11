Desahucio paralizado 'in extremis' en Sagunt

Un matrimonio con su nieta menor de edad al cargo podrá mantener la residencia del Port de Sagunt que posee desde hace más de 30 años, al menos de momento. Este martes estaba previsto su desahucio por orden judicial, como consecuencia de una deuda que arrastra el hijo de esta pareja de 72 y 65 años, a la que un cambio en su representación legal y el apoyo de más de medio centenar de personas convocadas por la Asociación Gitana del Pueblo Unido de Sagunt han permitido conservar su vivienda.

Agentes de policía desplegados. / Levante-EMV

El presidente de este colectivo, Jesús Ramírez, explica que "la casa la tienen totalmente pagada y no tienen ningún recibo pendiente de nada, pero la falta de comunicación con su anterior abogado y el hermetismo con el que se ha llevado el procedimiento ha conducido a esta situación". Con la presencia de un amplio despliegue tanto de la Policía Nacional como de la local, la comitiva judicial se presentó en el domicilio para certificar que los escritos presentados por la nueva abogada de la pareja permitían paralizar el lanzamiento.

Deuda pendiente

Ramírez, erigido en portavoz de la familia, explica a Levante-EMV la serie de acontecimientos que ha conducido a esta situación. "En 2007, el hijo de Fernando y Dolores compró una casa y ellos le avalaron con su vivienda. Tres años más tarde, después de reformarla, se dio cuenta de que no podía hacerse cargo de la hipoteca, así que acordó con la entidad bancaria la dación en pago de la residencia, sin saber que quedaba una remanente pendiente de abonar".

El presidente del Pueblo Unido añade que "a partir de ese momento y después de distintos procesos judiciales, la deuda fue creciendo y ahora le reclaman la vivienda a este matrimonio, que no tiene alternativa habitacional, ni recursos para encontrarla". Frente a esta situación, el colectivo gitano reunió a cerca de 60 personas en las inmediaciones del inmueble, después de pedir los correspondientes permisos.

Colaboración policial

Pese al drama para la familia, el desenlace provisional de este conflicto permitió que la mañana se desarrollara en un ambiente de tranquilidad, al que los agentes de policía colaboraron con su predisposición a "ayudar en lo que pudieran, más todavía al conocer los detalles del caso", añade Ramírez.

Informe de vulnerabilidad

Con la principal esperanza de que la nueva presentación legal de la pareja dé el impulso al caso en el ámbito judicial para que se resuelva de forma definitiva con la permanencia del matrimonio en el que es su hogar desde hace más de tres décadas, otro punto de apoyo es el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunt, que "está informado del caso y ya ha emitido el informe de vulnerabilidad correspondiente", según señala Jesús Ramírez.