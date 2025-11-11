La escuela de triatlón que comparten Sagunt y Gilet logra el oro nacional

La escuela Huracán de triatlón que comparten Sagunt y Gilet recibe el reconocimiento como una de las mejores escuelas en el ámbito nacional dentro del programa Excelsior. Un programa que certifica por parte de la FETRI (Federación Española de Triatlón) el reconocimiento de la calidad de las escuelas de triatlón en España. Estas últimas obtienen un sello de calidad (oro, plata o bronce) basándose en 14 indicadores, que incluyen la calidad de los entrenadores, la formación en valores, la igualdad, la inclusión y el compromiso medioambiental.

El acto tuvo lugar en el Comité Olímpico Español (COI) el pasado sábado, 8 de noviembre. El reconocimiento fue entregado por el presidente de la federación de triatlón española, José Hidalgo Martín, quien también es presidente de la Asociación del Deporte Español (ADESP).

Medalla de Oro

La medalla de oro fue recogida por el director de la escuela, Toni Mateos. Con este primer puesto se mejora la medalla de plata conseguida la temporada pasada en este mismo certamen. "Desde nuestra escuela queremos agradecer a la federación española de triatlón, donde este tipo de programas que marcan la diferencia y es un reconocimiento al trabajo que se hace desde la base, dando un aval de calidad que pueden tener los padres en la educación deportiva de sus hijas e hijos", afirmó Mateos.

Próximas galas

La próxima gala de la Federación Valenciana de Triatlón en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt aún no tiene fecha confirmada, pero será en el primer semestre de 2026. La escuela espera esta gala, ya que el Club de Triatlón Huracán recibirá reconocimientos por sus atletas y la propia escuela.

El club recibirá la medalla de oro como mejor escuela de la comunidad en su programa Escola de Qualitat, donde se reconoce su buen hacer y sus valores formando a los alumnos en edad escolar. También Eric Ruescas recibirá un oro como campeón provincial en categoría alevín.

Asimismo, los paratriatletas de la escuela recibirán un reconocimiento por su buena temporada.