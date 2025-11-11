Más de cien cofrades vuelven a pedir que la Semana Santa saguntina se abra a las mujeres

El veto a las mujeres en la cofradía que organiza la Semana Santa saguntina desde hace más de 500 años, la Sang, ha vuelto a movilizar a numerosos integrantes de la entidad partidarios de eliminarlo en pleno siglo XXI. Esto les ha permitido recoger y entregar más de cien firmas de mayores de edad reclamando la convocatoria de una junta general extraordinaria donde todos los cofrades puedan votar si cambian este punto de los estatutos y permiten que cualquier persona bautizada pueda darse de alta en ella, o vuelve a quedarse todo igual.

Esta es la tercera vez que se ha llevado a cabo una acción de este tipo pero, de entrada, ya ha crecido el número de firmas recogidas, según ha podido saber Levante-EMV.

Su intención es que la junta general se convoque cuanto antes para que así este debate se realice lejos de la Semana Santa. Esto supondría toda una novedad, en contra de lo que ha ocurrido en las dos ocasiones anteriores pues, entonces, se abordaba en la sesión habitual poco antes de la celebración y eso generaba una tensión añadida dada la gran división que genera este punto entre quienes defienden la integración y la igualdad frente a los que abogan por ser fieles a la tradición.

Esto se vio tanto en 2022, cuando se produjo la última votación, como en los años 90.

Cuatro protestas y un aval legal

La nueva recogida de firmas se ha producido después de cuatro convocaciones de protesta en la ermita de la Sang organizadas por el colectivo "Semana Santa Inclusiva" para reclamar esa apertura a las mujeres. Llega además con un aval legal: La sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2024 que dio la razón a los defensores de que las mujeres puedan entrar en cofradías católicas que aún vetan su entrada. Esta, como informó este diario, dio la razón a una mujer canaria ante su imposibilidad de ingresar en una cofradía creada en el siglo XVII como una asociación de ‘caballeros’.