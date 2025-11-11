Así son las viviendas que pasarán a engrosar el parque público en Sagunt

La Generalitat ha puesto el broche a su parte del procedimiento administrativo para que su parque público en Sagunt se vea incrementado en 11 viviendas.

La reciente formalización de la permuta de la parcela a favor de Fomento Valenciano de la Vivienda, perteneciente al Grupo Ática, ha puesto en marcha los plazos para que la constructora obtenga la licencia de obra e inicie los trabajos para hacer realidad este edificio de seis alturas con 71 apartamentos de protección pública, de los que 11, con una media de 53,3 metros cuadrados de superficie útil, pasarán a ser propiedad de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha).

Recreación de la promoción Ática Pavía en el Port de Sagunt. / Levante-EMV

Esta promoción, cuyo suelo se adjudicó por un importe ligeramente superior a los 1,6 millones de euros, se localiza entre las calles Pavía, América y el Paseo de Ademuz, una zona «muy bien comunicada con Valencia, con transporte público a escasos minutos, junto a un centro deportivo y espacios ajardinados, en un entorno tranquilo y familiar y con viviendas eficientes y funcionales», según ya se encargan de publicitar desde el Grupo Ática.

Pla Viu

Esta iniciativa, que forma parte del Pla Viu impulsado por el Consell, arrancó con la cesión por parte del ayuntamiento de la parcela de 864 metros cuadrados y una edificabilidad de 5.840 metros cuadrados/techo, donde en un principio se había ideado la construcción de 55 viviendas, pero que finalmente dará cabida a 71.

La intención original era que estos apartamentos salieran al mercado para el alquiler asequible, pero la falta de interés desde el sector privado por esta fórmula obligó a la Generalitat a reconsiderarla y abrir la mano a la compraventa.

Otra parcela

Este programa también incluía otro solar en el PAI Fusión, concretamente en la avenida del Barraquero, con casi el triple de edificabilidad y 145 viviendas, pero los cambios en las condiciones no fueron suficientes para que alguna constructora presentara su oferta al procedimiento.

En el caso de la promoción de la calle Pavía, las 71 viviendas cuentan con dos dormitorios, terraza exterior y garaje. La constructora ha previsto una inversión en el entorno de los 6 millones de euros, desde los 850.000 euros para las estructuras hasta los 25.000 para la instalación de placas solares, pasando por los 250.000 euros de la cimentación, los 120.000 del equipamiento de los baños, los 150.000 de la preinstalación de la climatización, los 135.000 euros de los ascensores o los 335.000 del beneficio industrial de la ejecución por contrata, según el documento formalizado ente ambas partes al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Plazos

Por lo que respecta a los plazos y según las condiciones del acuerdo entre Fomento Valenciano de Vivienda y la EVha, la constructora dispone de un máximo de 36 meses para tener los apartamentos listos para ser habitados desde la obtención de la licencia de obra.

Reutilización del agua

Uno de los detalles destacados es que las viviendas recibirán una calificación ambiental entre A y B, que es la más alta, por cuestiones como la posibilidad de reutilizar el agua de lluvia para el llenado del depósito contra incendios y su uso para el riego o la limpieza de la planta baja del edificio.