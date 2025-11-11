La reivindicación del tren al Port de Sagunt resurgirá en la Diputación

El grupo Ens Uneix, a través de su portavoz, Natàlia Enguix Martínez, solicitará el tren de cercanías hasta el Port de Sagunt en el pleno de la Diputación de València previsto para el próximo 19 de noviembre, una reivindicación de años que sigue sin ver la luz.

Lo hará a través de una moción presentada a instancias de Iniciativa Porteña después de que este último partido se sumara a la Unión Municipalista, la alianza de partidos locales impulsada por el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez. La moción se basa en la "deficiente conexión de Port de Sagunt en cuanto al transporte público se refiere, especialmente en cuanto a las conexiones con València o la casi inexistente posibilidad de acceder en transporte público a Castelló", se recoge en el documento.

Ante esta coyuntura, solicitarán al Ministerio de Fomento la consignación presupuestaria para el proyecto de acceso del tren de cercanías al Port y a la Generalitat Valenciana y la Diputación de València el estudio de posibles colaboraciones presupuestarias con Adif para la ejecución del mismo, que supondría "una gran mejora en movilidad y transporte público para los cerca de 50.000 habitantes" de este núcleo de población.

Riesgos

En la exposición de motivos, la portavoz explica cómo las líneas de autobús hacia València (solo con opción directa para miles de trabajadores y estudiantes que la utilizan diariamente) "están colapsadas y la saturación obliga a viajar derecho a muchísimas personas usuarias, cosa que implica un grave riesgo ante cualquier incidencia que se pueda producir. También son muchas las personas que se quedan en tierra porque no caben en los autobuses y las obligan a esperar al refuerzo o a los siguientes horarios, lo cual comporta, en ocasiones, esperas de más de dos horas hasta que encuentran lugar en algún autobús", anota la moción. Una situación que provoca "numerosas quejas y retrasos para llegar al puesto de trabajo o a las clases".

Fotos archivo de la audiencia en Sagunt sobre el tren de IP. / LEVANTE-EMV

Enguix recordará cómo la reivindicación de un transporte de gran capacidad, tren o metro, viene de mucho tiempo atrás, aunque ha sido en los últimos 15 años cuando se ha intentado con más intensidad, "con una campaña de firmas realizada por Iniciativa Porteña el 2013, en la cual se recogieron más de 10.000 rúbricas en solo tres meses, que sirvieron para abrir las puertas de la Generalitat. Allí se produjo una reunión con la entonces consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, en la cual se logró la implicación de la Generalitat que encargaría un estudio de viabilidad, que poco después realizó la prestigiosa empresa Ineco", re recoge en la moción.

El proyecto

La diputada dará a conocer algunas de las partes de este proyecto como la que especifica que "a pesar de la limitación que supondrán las entradas y salidas a la línea general en Sagunt, existe capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de transporte de cercanías en el Port", valorando básicamente dos propuestas con la única diferencia de la ubicación de la estación en el Port. La primera sitúa la estación en los alrededores de la rotonda del cruce entre las calles Palmereta y Tres de Abril, que comportaría prolongar unos 500 metros la vía existente por la reserva ferroviaria, con un coste aproximado de 2,6 millones de euros. La segunda propuesta sitúa la estación a las proximidades de la Alameda. En este caso, la prolongación de la vía sería de unos 1.000 metros y con un coste de 5,2 millones de euros.

En este informe, según la moción, se deja claro que el núcleo del Port dispone de una mala comunicación ferroviaria, puesto que sus habitantes se tienen que desplazar hasta la estación de Sagunt, situada a unos 3 kilómetros, para acceder en el tren.” Por eso, se insiste en que la "actuación planteada constituye una mejora en el servicio de Cercanías de RENFE que resolvería el déficit en cuanto al transporte público ferroviario que sufre actualmente el casco urbano de Port de Sagunto".

Incremento poblacional

Enguix también aludirá al incremento poblacional que está experimentando la ciudad y ese núcleo en concreto, tras el gran desarrollo industrial y el efecto llamada que ha generado la gigafactoría, justificando todavía mas la necesidad del tren al Port sin olvidar todos los pasos que se han dado a nivel institucional para que el tren sea una realidad desde hace una década, como una Proposición No de Ley (PNL) aprobada por todos los grupos de la Generalitat en septiembre de 2015 y otra PNL aprobada por el Congreso en junio de ese mismo año. Iniciativas y propuestas que no han conseguido a puesta en marcha de esta propuesta.