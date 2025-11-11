La reivindicación del tren al Port de Sagunt resurgirá en la Diputación
Ens Uneix defenderá en el pleno una moción propuesta por Iniciativa Porteña para reclamar la medida denunciar la deficiente conexión en transporte público de este núcleo urbano
El grupo Ens Uneix, a través de su portavoz, Natàlia Enguix Martínez, solicitará el tren de cercanías hasta el Port de Sagunt en el pleno de la Diputación de València previsto para el próximo 19 de noviembre, una reivindicación de años que sigue sin ver la luz.
Lo hará a través de una moción presentada a instancias de Iniciativa Porteña después de que este último partido se sumara a la Unión Municipalista, la alianza de partidos locales impulsada por el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez. La moción se basa en la "deficiente conexión de Port de Sagunt en cuanto al transporte público se refiere, especialmente en cuanto a las conexiones con València o la casi inexistente posibilidad de acceder en transporte público a Castelló", se recoge en el documento.
Ante esta coyuntura, solicitarán al Ministerio de Fomento la consignación presupuestaria para el proyecto de acceso del tren de cercanías al Port y a la Generalitat Valenciana y la Diputación de València el estudio de posibles colaboraciones presupuestarias con Adif para la ejecución del mismo, que supondría "una gran mejora en movilidad y transporte público para los cerca de 50.000 habitantes" de este núcleo de población.
Riesgos
En la exposición de motivos, la portavoz explica cómo las líneas de autobús hacia València (solo con opción directa para miles de trabajadores y estudiantes que la utilizan diariamente) "están colapsadas y la saturación obliga a viajar derecho a muchísimas personas usuarias, cosa que implica un grave riesgo ante cualquier incidencia que se pueda producir. También son muchas las personas que se quedan en tierra porque no caben en los autobuses y las obligan a esperar al refuerzo o a los siguientes horarios, lo cual comporta, en ocasiones, esperas de más de dos horas hasta que encuentran lugar en algún autobús", anota la moción. Una situación que provoca "numerosas quejas y retrasos para llegar al puesto de trabajo o a las clases".
Enguix recordará cómo la reivindicación de un transporte de gran capacidad, tren o metro, viene de mucho tiempo atrás, aunque ha sido en los últimos 15 años cuando se ha intentado con más intensidad, "con una campaña de firmas realizada por Iniciativa Porteña el 2013, en la cual se recogieron más de 10.000 rúbricas en solo tres meses, que sirvieron para abrir las puertas de la Generalitat. Allí se produjo una reunión con la entonces consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, en la cual se logró la implicación de la Generalitat que encargaría un estudio de viabilidad, que poco después realizó la prestigiosa empresa Ineco", re recoge en la moción.
El proyecto
La diputada dará a conocer algunas de las partes de este proyecto como la que especifica que "a pesar de la limitación que supondrán las entradas y salidas a la línea general en Sagunt, existe capacidad suficiente para satisfacer las necesidades de transporte de cercanías en el Port", valorando básicamente dos propuestas con la única diferencia de la ubicación de la estación en el Port. La primera sitúa la estación en los alrededores de la rotonda del cruce entre las calles Palmereta y Tres de Abril, que comportaría prolongar unos 500 metros la vía existente por la reserva ferroviaria, con un coste aproximado de 2,6 millones de euros. La segunda propuesta sitúa la estación a las proximidades de la Alameda. En este caso, la prolongación de la vía sería de unos 1.000 metros y con un coste de 5,2 millones de euros.
En este informe, según la moción, se deja claro que el núcleo del Port dispone de una mala comunicación ferroviaria, puesto que sus habitantes se tienen que desplazar hasta la estación de Sagunt, situada a unos 3 kilómetros, para acceder en el tren.” Por eso, se insiste en que la "actuación planteada constituye una mejora en el servicio de Cercanías de RENFE que resolvería el déficit en cuanto al transporte público ferroviario que sufre actualmente el casco urbano de Port de Sagunto".
Incremento poblacional
Enguix también aludirá al incremento poblacional que está experimentando la ciudad y ese núcleo en concreto, tras el gran desarrollo industrial y el efecto llamada que ha generado la gigafactoría, justificando todavía mas la necesidad del tren al Port sin olvidar todos los pasos que se han dado a nivel institucional para que el tren sea una realidad desde hace una década, como una Proposición No de Ley (PNL) aprobada por todos los grupos de la Generalitat en septiembre de 2015 y otra PNL aprobada por el Congreso en junio de ese mismo año. Iniciativas y propuestas que no han conseguido a puesta en marcha de esta propuesta.
Iniciativa Porteña (IP) anuncia más acciones
El portavoz de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez, ha destacado que la formación "tenga acceso" al organismo provincial "gracias a la colaboración de Iniciativa Porteña con la Unión Municipalista". Esto, a su juicio, le abre "una puerta que hasta el momento teníamos completamente cerrada ya que con los partidos tradicionales, tanto con PP como con PSOE, no ha existido colaboración en Diputación para poner encima de la mesa una propuesta que afecte directamente al Tren de Cercanías”, dice.
Márquez, que ha confirmado la asistencia de representantes de IP en el pleno provincial que debatirá la propuesta, considera el segundo punto de la moción muy interesante: “Pues hasta la fecha se nos ha negado el proyecto de Cercanías por un tema de competencias y entre todas las administraciones no se conseguía la implicación necesaria para que este proyecto sea una realidad. Es muy necesario que varias administraciones se impliquen sin poner la competencia como excusa cuando por ejemplo el mismo Ayuntamiento de Sagunto ha ejecutado obras que precisamente no eran de su competencia”.
Desde IP se espera que la moción se apruebe y se garantiza que, de prosperar, estarán "muy atentos al cumplimiento de la misma y exigiremos al PP y al PSOE que trabajen desde Diputación y Generalitat Valenciana para que el Tren hasta El Puerto sea una realidad, no queremos más excusas porque a día de hoy el transporte público que tenemos es una auténtica calamidad y el nuevo contrato ha puesto de manifiesto que necesitamos un transporte de alta capacidad”.
Márquez indica que Iniciativa Porteña anuncia igualmente "más actuaciones" en los próximos meses "ya que los vecinos y vecinas no pueden seguir viajando de pie y hacinados en los autobuses, ni tampoco se pueden quedar tirados en Valencia durante horas o durante la noche”.
