Sagunt recibe a dos campeones nacionales sobre ruedas

Los deportistas del club Diverse Scooter Team, Eric Miñana y Alicia Carrasquer, han recibido un reconocimiento del Ayuntamiento de Sagunt, por sus últimos éxitos deportivos pues se han impuesto en el Campeonato de España de Scooter Freestyle 2025 celebrado en El Prat de Llobregat en la modalidad Street .

La rider local Alicia Carrasquer se proclamó campeona de España en la categoría absoluta, donde ha competido toda la temporada pese a pertenecer a la categoría U16. Alicia también ha conseguido el mismo triplete que Eric esta temporada: Se ha impuesto en la Liga Autonómica, en el autonómico en la modalidad Park y a nivel nacional.

Eric Miñana, natural de Gandía, ha repetido triunfo por segundo año consecutivo y ha logrado ser el mejor a nivel nacional en la categoría U12.

Recepción de los deportistas

El concejal, Javier Timón, resalta que para conseguir logros deportivos “es fundamental que haya un ecosistema que lo favorezca”, y ahí las familias juegan un “papel fundamental”. Asimismo, reconoce el trabajo del club, “no es casual que se den sucesivos logros deportivos. Detrás hay un trabajo bien hecho y un apoyo a la base”. Por último, Timón ha señalado que ya no solo se debe hablar del Diverse Scooter Team como “el mejor club de la Comunidad Valenciana”, sino también como “un referente a nivel nacional”.

El presidente del club, Carlos López, ha felicitado a Eric y Alicia por sus éxitos. Y, concretamente, reconoce el mérito del hito conseguido por Alicia Carrasquer, vista la “dificultad para que las chicas practiquen esta modalidad”, añade el presidente. Sobre Eric Miñana ha agradecido el “esfuerzo” que hace por formar parte del club y destaca su buen rendimiento en todas las competiciones en las que participa.

Agradecimientos

Por último, Eric y Alicia han agradecido al club, a sus familias y a sus entrenadores el apoyo que les muestran día a día y han animado a otros jóvenes a practicar su deporte. En el acto han participado el edil, Javier Timón, y por parte del club Diverse Scooter Team, el presidente y entrenador Carlos López e Isabel Sebastián, secretaria del club. Además, los campeones han estado acompañados por sus familias.