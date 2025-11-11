"La sonrisa más bonita de Sagunt" ya tiene finalistas

Las III Distinciones a la Excelencia Turística de Sagunt, unos galardones que reconocen el esfuerzo y la calidad del tejido turístico local, ya tienen finalistas. En la gala de ‘La sonrisa más bonita de Sagunt’ se entregarán los galardones que será a las 19 horas, el jueves 20 de noviembre, en la Nave de Efectos y Recambios del Port de Sagunt, organizada por la Concejalía de Turismo.

Modalidades y categorías

Tras una reunión en la que el jurado analizó de manera anónima las candidaturas presentadas, el consistorio ha dado a conocer a los finalistas en cada una de las categorías.

En la modalidad de Trayectoria han sido seleccionados el Horno La Victoria y el Restaurante Urky, mientras que en Innovación y Digitalización el reconocimiento recae en el Restaurante Valentín. Por su parte, en la categoría de Turismo inclusivo y accesible competirán el Bar Jamón Jamón y el bar coctelería The Fool, que también figura como finalista en Sostenibilidad junto al Hotel Sagunto. Finalmente, en el apartado SICTED, que reconoce el compromiso con el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, los negocios destacados son la Heladería El Paseo y el Hotel Sagunto.

Integrantes del jurado

El jurado estuvo presidido por la concejala de Turismo, Natalia Antonino, y contó con representantes de Turisme Sagunt, Turisme Comunitat Valenciana, la Cámara de Comercio, Asecamp, la Asociación de Comerciantes Ciudad de Sagunto, ACPS y ACEISYC.

“Reconocen el compromiso de las empresas locales con la mejora continua y la excelencia en la atención al visitante, pilares fundamentales del modelo turístico que queremos para Sagunt”, destacó Antonino a cerca de las distinciones.

La entrada a la gala será gratuita y abierta a todo el sector turístico de la ciudad, aunque se requiere reserva previa a través del correo gestionsicted@aytosagunto.es o mediante WhatsApp al 674 024 765.