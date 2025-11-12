Canet invierte más de 600.000 € para ahorrar en luz y rebajar el IBI

Canet d’en Berenguer busca renovar por completo el sistema de alumbrado público en el casco histórico, el polígono industrial y la zona de la playa. Cambiarán 1.600 farolas por otras con tecnología LED de bajo consumo, invirtiendo más de 600.000 euros. Podrán ahorrar y con ello permitirse reducir el IBI (que pasará del 0,66% al 0,63%), según afirman desde el consistorio. La actualización será antes de que finalice el próximo año 2026.

El alcalde de Canet, Pere Antoni explica que “es un proyecto que se está desarrollando en dos etapas y que avanza muy rápidamente. En el pueblo se está trabajando en los cuadros de distribución y, en la playa, en las luminarias. Además de reducir la factura anual de electricidad destinada al alumbrado, lo que se traducirá en una rebaja del IBI, la medida permitirá al municipio disminuir su huella de carbono y avanzar hacia un modelo de destino más sostenible”.

Trabajos de renovación del alumbrado. / Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer

El nuevo diseño contará con un modelo que prácticamente elimina la contaminación lumínica, según afirman desde el ayuntamiento. Tendrán un consumo muy inferior al del alumbrado actual, además de que el nuevo sistema permitirá intervenir de forma individual en cada farola o por zonas. Esto permitirá ajustar el nivel de luminosidad, lo que conlleva a poder manejar el consumo y ajustarlo a las necesidades de cada momento en tiempo real.

Inversión realizada

El importe total de la inversión supera los 600.000 euros, de los cuales 308.592 euros corren a cargo del Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia e irán destinados a la parte correspondiente del casco urbano y el polígono.

En la zona de la playa afectará a 600 farolas y alcanzará los 350.000 euros, aunque se ha logrado una rebaja de 40.000, ya que la previsión inicial era de 390.000 euros. Tras esto, quedará pendiente actuar en el tramo que conecta el pueblo con la playa para completar la renovación. Esta continuidad se pondrá en marcha a lo largo de 2026.

La iniciativa para sustituir las farolas de Canet se suma a otros proyectos que el ayuntamiento está llevando a cabo para convertir la localidad en un destino más sostenible. Estas actuaciones incluyen, por ejemplo, la renovación del sistema de climatización de la piscina municipal mediante la instalación de geotermia y placas solares. Financiada por la Unión Europea, esta iniciativa supuso una inversión de 490.700 euros, generando este año unos 80.000 euros de ingresos para la localidad.