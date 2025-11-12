"Cuinar-T" facilitará la inclusión sociolaboral de mujeres en Sagunt

Con la intención clara de formar, integrar y encontrar un empleo, el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sagunt organiza el taller formativo ‘Cuinar-T’, una iniciativa que pretende fomentar la autonomía personal, la empleabilidad y la inclusión social de quince mujeres del programa Itinerarios de Inclusión Social. La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de la Comunidad Valenciana 2021-2027.

Este taller formativo tiene como objetivo aumentar las competencias sociales y profesionales, así como favorecer los procesos de desarrollo personal de las participantes bajo el lema ‘Pequeños pasos, grandes cambios’. Asimismo, también se busca el fortalecimiento de las competencias clave para mejorar la participación activa en la comunidad e incrementar las oportunidades formativas y laborales de estas quince personas.

Cartel de Cuinar-T. / Ayuntamiento de Sagunt

Proyecto

La entidad encargada de impartir ‘Cuinar-T’ es Mil.Una Sagunt, un proyecto de formación y empoderamiento que trabaja por la inserción sociolaboral desde 1998 en el que colabora el Ayuntamiento de Sagunt. La acción formativa tiene una duración de 215 horas distribuidas en tres sesiones semanales que se imparten de manera repartida entre los dos principales núcleos poblacionales de la ciudad.

El temario está compuesto por los siguientes módulos: desarrollo de habilidades personales y prelaborales; normas de higiene y limpieza en el entorno doméstico; planificación y preparación de menús saludables y sostenibles; organización de la compra; y uso de herramientas digitales para la comparación de precios y gestión del presupuesto.

La concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó, ha destacado “el maravilloso resultado” obtenido en otras ocasiones en las que el departamento que dirige ha trabajado con Mil.Una Sagunt. La edila del Ayuntamiento de Sagunt ha añadido: “La finalidad de este taller es formar y dar oportunidades laborales con el fin de conseguir la inclusión plena”.