Sagunt afronta el final de año con 36 millones en inversiones por ejecutar

El gobierno municipal de Sagunt tiene trabajo por delante para alcanzar un nivel aceptable en la ejecución en las inversiones para este 2025. Y es que, según los números correspondientes al cierre del tercer trimestre del año, las obligaciones reconocidas en esta partida que tenía reservados casi 39,6 millones de euros, tras las modificaciones introducidas, apenas alcanzaban los 3,4 millones, menos de un 9 %.

El proyecto al que se ha destinado más dinero antes de afrontar la recta final del ejercicio es la accesibilidad y adecuación de las vías urbanas, donde han ido a parar algo más de 665.000 euros. En cualquier caso, esta cantidad también se queda muy lejos de las previsiones municipales para este menester, ya que, sumadas las inversiones que se arrastran de anteriores ejercicios, deberían superar antes del 31 de diciembre los 2,3 millones de euros.

Más allá de los pagos efectuados, según la información trasladada al pleno de Sagunt en su última sesión, el valor de los contratos adjudicados para avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas y la repavimentación de calles roza los 1,1 millones de euros.

Instalaciones deportivas

El segundo departamento que más ha aprovechado las inversiones en lo que va de año es Deportes, que ha hecho efectivo más de medio millón de euros de los 1,3 millones que tenía reservados. Las sustituciones del césped artificial del Nou Morvedre y del parqué del Ovni concentran buena parte de estas obligaciones, que también se han extendido a pequeñas intervenciones en el campo de rugby de Baladre, el René Marigil y los campos de fútbol tanto del Biensa como de Xulla-Vicent Graullera. En este último avanza por un presupuesto de 240.000 euros la renovación del césped artificial, para la que ya se ha propuesto la adjudicación a la única empresa que presentó oferta.

Renovación del césped artificial en el Nou Morvedre. / Daniel Tortajada

El podio de las principales inversiones ejecutadas a lo largo de este año lo completan los casi 470.000 euros que a 30 de septiembre ya se habían gastado en la remodelación de la central de la Policía Local, cuyo contrato se adjudicó, según la información trasladada al pleno, por casi 900.000 euros.

Otras actuaciones

La adquisición de dos viviendas por casi 200.000 euros para engrosar el parque público; los casi 185.000 euros invertidos en la Casa Romeu; los 123.000 euros para la señalización de la red ciclopeatonal, mientras el contrato de 670.000 euros para la adecuación de los carriles bici más antiguos se ha vuelto a quedar desierto; los 120.000 euros dedicados al Grau Vell a través del plan de sostenibilidad turística; así como los poco más de 100.000 euros en la compra de equipos informáticos son los otros proyectos en los que más se ha avanzado.

En cualquier caso, estas cifras todavía pueden dar un vuelco hasta final de año, porque varias actuaciones tienen los procedimientos de contratación ya cerrados a falta de los últimos trámites para el inicio de las obras o, al menos, tienen la licitación muy avanzada. En este último caso se encuentran las intervenciones en el barrio de Baladre, cuyo presupuesto para este 2025 asciende a 12,2 millones de euros, de los que apenas se han ejecutado 150.000, según la información facilitada desde el gobierno local.

Baladre

Sin embargo, la plataforma de contratación del Estado desglosa tres intervenciones por más de 15,5 millones de euros, una de casi 4,2 millones que ya está en marcha en el entorno de la plaza Juan Ramón Jiménez y otras dos que ya tienen sobre la mesa la propuesta de adjudicación en las plazas Jacinto Benavente (6,8 millones) y Vicente Aleixandre (4,6 millones).

Otra de las intervenciones que está en la recta final de su fase administrativa es la rehabilitación del Casino de la Gerencia del Port de Sagunt, actuación bloqueada desde hace años, pero que ya cuenta con una oferta favorita para retomarla por algo más de 1,4 millones de euros.

Proyectos a cero

En el capítulo de proyectos que siguen en el cajón, o al menos no han merecido ningún gasto durante los nueve primeros meses del año, según la información oficial, destacan las obras de urbanización en el PAI Fusión, donde la previsión era destinar este 2025 casi 1,9 millones; la intervención integral del sistema eléctrico y climatización, accesibilidad, adecuación del aula de 2 y 3 años y la reparación de cubierta del colegio Montíber (1,5 millones); los presupuestos participativos (400.000 euros); la red de baños públicos (400.000 euros) o la rehabilitación de las trincheras de la Guerra Civil (350.000 euros).