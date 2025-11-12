Inesperada promoción de Sagunt a golpe de dragones

Un vídeo personal realizado por un animador audiovisual de Sagunt en su tiempo libre se ha convertido en toda una demostración del atractivo que puede tener su Ciutat Vella como plató de cine y para dejar volar la imaginación.

David Caballer ha dado forma a esta creación bautizada como "La nueva destrucción de Sagunto" donde unos maléficos dragones atacan el Castillo, el Teatro Romano y el Museo Arqueológico, así como otros edificios históricos.

En pocos días, el trabajo se ha hecho viral a nivel local e incluso ha sido difundido por la delegación de Turismo en sus redes sociales, recordando que la ciudad pudo haber sido escenario de la octava temporada de la famosa serie 'Juego de Tronos' ya que Pedro «Tate» Aráez, localizador de producciones para HBO, estuvo en la ciudad en 2017, de la mano de Valencia Film Office, cuando buscaba emplazamientos.

Caballer explicaba a Levante-EMV que todo surgió de forma casual al probar a aplicar la inteligencia artificial (IA) en la animación audiovisual, un asunto que preocupa cada vez más en su sector por el previsible impacto que tendrá en él.

"Al vivir en el casco antiguo, pensé en practicar haciendo fotos de los edificios más emblemáticos. Luego, apliqué la inteligencia artificial generativa de vídeo e hice toda la animación en el móvil", cuenta este especialista en animación en 3D y en 'stop-motion'. Tras ello, lo editó y lo dotó de sonido de forma tradicional, "con música de Jimena Contreras de la Biblioteca de audio de Youtube y una pequeña intro de Dough Maxwell/Media Right Productions" que extrajo del mismo lugar.

Vídeo lúdico

Aunque algunos le han otorgado al trabajo un valor reivindicativo sobre la necesidad de cuidar el patrimonio, Caballer asegura que nada de esto estaba en su intención inicial. "Es un video lúdico que busca la espectacularidad. No está hecho para reclamar nada", afirma.

El autor confiesa que "no esperaba tan buena acogida" de un vídeo en solo cuatro días logró más de 10.000 reproducciones solo en una de sus redes sociales y le ha hecho recibir numerosas felicitaciones.