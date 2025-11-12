Polémica en Albalat dels Tarongers tras la celebración del Día Internacional de Turismo

La concejala del grupo de no adscritos de Albalat dels Tarongers, Gisela Sáez, ha pedido explicaciones al equipo de gobierno local sobre la celebración del Día mundial del Turismo, el pasado 27 de septiembre. Sáez habla de posibles "irregularidades" en la gestión de algunas de las actividades programadas, como la comida, que "se cobró a 8 euros a los asistentes cuando en la publicidad que realizaba diputación se anotaba la palabra gratuita", un extremo que ha podido comprobar Levante EMV. Así lo difundía Diputación: "Degustación arroz comediana". "Precio de la actividad: gratuita".

Este hecho ha sido objeto de un escrito al ayuntamiento por parte de la edila, donde solicita que se aclare el asunto, con el objetivo de conocer dónde han ido los 8 euros que se cobraron. "A mí, desde el ayuntamiento ya me han adelantado que ese dinero no ha ido a parar a las arcas municipales, sin embargo, sí que ha llegado una factura de 544'95 euros de la empresa que ha cocinado las calderas, por las 150 raciones que se anotan en la misma", afirmaba la concejala. "Explicaciones que a día de hoy , todavía no me han llegado", añadía algo enojada.

Versión de Turismo

A este respecto, el concejal de Turismo, Carlos Picón, ha explicado a Levante-EMV, que el arroz era gratuito, tal y como publicitaba diputación, pero solo el arroz, al que se añadió ese día, "entrantes, bebida, postre y café", tal y como se recoge en la información que publicó la concejalía. "Nuestra intención era promocionar el comercio local ese día y que colaborara en esta actividad y así fue. El bar de la plaza fue el encargado de poner todos los entrantes, la bebida y el café y por eso cobró a cada uno de los comensales 8 euros y lo hizo el establecimiento de manera directa, nosotros no intervinimos en nada, por lo que el ayuntamiento no ha visto un duro de este cobro, fue directo al bar". Picón añade que de la factura de la caldera, se hará cargo el ayuntamiento, tal y como se acordó con Diputación, de manera que salió gratis a los visitantes".

Para el edil, el único objetivo de Sáez es "hacer ruido y buscar polémica donde no la hay".

Publicación del ayuntamiento / LEVANTE-EMV

Más críticas

Sin embargo, las críticas no solo pasan por el cobro de la comida, también porque "se publicita por parte de Diputación que era arroz comediana, plato típico de Albalat y luego son calderas".

Publicación de la diputación / LEVANTE-EMV

Otro de los aspectos que han molestado a la concejala es la invitación. "Si el acto era a la 11 h, se nos informa del mismo a las 9,45 h", aspecto que corrobora Picón, quien justificaba el retraso en el desconocimiento de la cantidad de personas que visitarían ese día Albalat. "Hasta que esa misma mañana pudimos corroborar que eran 30, no podíamos hacer la invitación extensiva a todo el pueblo y así lo hicimos, lo anunciamos por bando que atendiendo a las 100 plazas que habíamos encargado, solo podíamos ofrecer unas 60 más", un aforo que era limitado como bien se establecía en la comunicación de la cita, por ambas administraciones. Aunque Sáez insiste en que la factura de las calderas es de 150 comensales y no de 100 y que a la corporación no se le avisó antes ni de la comida ni del resto de actividades.

Por todo ello, no se descarta que el asunto se lleve al próximo pleno de Albalat.