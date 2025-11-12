Prevención de la soledad no deseada en Sagunt

La iniciativa de "Rutas saludables" busca prevenir la soledad no deseada e incrementar las redes comunitarias de apoyo. La concejalía de Servicios Sociales retoma la actividad tras el verano. La salida tendrá lugar el próximo martes 18 de noviembre. Se realizará un recorrido por la ciudad de Valencia, desde l'Estació del Nord pasando por la calle Colón hasta llegar a la plaza Tetuán y terminando en el cauce del río Turia.

Existen dos puntos de encuentro para iniciar la salida, uno en el Port de Sagunt, en la parada del centro de especialidades a las 8:20 horas para trasladarse en autobús de línea a la estación de tren de Sagunt. Este grupo se unirá a los del segundo punto de partida, las personas que residen en Sagunt, y que directamente irán a Renfe a las 8:40 horas. Está previsto que la salida dure unas tres horas aproximadamente, sin contar los desplazamientos.

La importancia de la iniciativa

La concejala, Nuria Carbó, ha subrayado la importancia de este tipo de acciones: “Seguir con este programa es necesario porque consideramos que aunar ejercicio físico, aire libre, acompañamiento y socialización solo puede tener buenos resultados para fomentar el sentimiento de formar parte de un grupo con actividades organizadas y adaptadas, es decir, dar opciones saludables, atractivas y amenas”.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse llamando o enviando WhatsApp al número 678329022 en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes hasta el día 13 de noviembre.

Objetivo

"Rutas Saludables" tiene por objetivo reducir el aislamiento de las personas mayores y fomentar la participación social a través de paseos colectivos. "Esta actividad también busca favorecer el bienestar social, físico y emocional de las personas mayores", según afirman desde la organización.

Sagunt forma parte de la Red de Ciudades Amigables con las personas mayores, desarrollando un plan con diversas actuaciones para apoyar de manera continua la mejora de la calidad de vida de la tercera edad e intentar dar respuesta a sus necesidades. Asimismo, se contemplan otro tipo de acciones para incrementar la mejora de las redes comunitarias de apoyo y prevenir la soledad no deseada. El objetivo de la Red de Ciudades Amigables es crear entornos y servicios que promuevan un envejecimiento activo y saludable.