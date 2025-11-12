Sagunt toma nota de las instalaciones de Inditex en Zaragoza

Sagunt ha tomado buena nota del centro logístico que el grupo Inditex tiene en Zaragoza. El alcalde, Darío Moreno, ha realizado este miércoles un recorrido por sus instalaciones Inditex –Plataforma Europa y Zaragoza II– para conocer en detalle la actividad del grupo de moda en el marco de los proyectos de ese mismo ámbito que la compañía está impulsando en el municipio.

En su visita, el alcalde ha estado acompañado por los directores de los centros logísticos mencionados y por los responsables de las áreas de Infraestructuras y Logística de Inditex, así como por varios miembros del equipo de gobierno municipal. Zaragoza II entró en funcionamiento este mismo año, en julio, y cuenta con los más altos estándares de sostenibilidad y tecnología de vanguardia.

Instalado

Inditex está ya presente en el municipio a través del desarrollo de un centro logístico de Tempe-Inditex en Parc Sagunt I, que será dedicado a la distribución de calzado a los distintos formatos comerciales del grupo. Para ello compró una parcela de 280.000 metros cuadrados por 31 millones hace casi nueve años ya.

Recientemente, ha sido adjudicada una parcela en Parc Sagunt II de 380.000 metros cuadrados para el desarrollo de una nueva instalación logística, en un proyecto también impulsado por el Grupo Inditex, con un coste de 78,5 millones.