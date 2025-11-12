Nuevos éxitos para el Gimnasia Morvedre
El club suma títulos autonómicos y pódiums en tres competiciones durante un fin de semana brillante
María Badal
El pasado fin de semana, el Club Gimnasia Morvedre vivió una intensa y exitosa agenda deportiva repartida en tres competiciones de gran nivel, donde sus gimnastas volvieron a brillar con actuaciones destacadas y numerosos podios.
La primera cita fue la Fase Autonómica del Campeonato de España de Conjuntos Absoluto, en la que participaron tres conjuntos del club saguntino. La jornada, marcada por un alto nivel competitivo, dejó excelentes resultados para el Morvedre.
Gran fin de semana
El conjunto infantil se proclamó campeón autonómico, mientras que el conjunto alevín logró el subcampeonato. Ambos equipos obtuvieron así su clasificación para el Campeonato de España Absoluto, que se disputará en diciembre en Madrid. El conjunto sénior firmó una notable actuación y finalizó en séptima posición, quedándose muy cerca del pase nacional.
El domingo, el Morvedre continuó su gran fin de semana con su participación en la tercera fase de la Copa de España de Estética de Grupo, donde el conjunto formado por Paola, Anna, Jimena, María, Daniela y Judith deslumbró al público con "un ejercicio lleno de elegancia, fuerza y sincronía", según narran desde el club. Su sobresaliente actuación les valió el título de subcampeonas, confirmando su progresión a lo largo de la temporada.
Una jornada redonda
Para cerrar el fin de semana, el club también participó en el I Trofeo Promeses de Montserrat, con dos conjuntos y un trío de nivel Federación N2. Las gimnastas firmaron brillantes ejercicios y lograron subir al podio en todas las categorías, el conjunto infantil logró un 1.º puesto, el trío alevín un 2.º puesto y el conjunto alevín un 3.º puesto.
Una jornada redonda que "sirve de impulso y preparación para la próxima cita" que será la fase Provincial del Trofeo Federación de Conjuntos, prevista para el sábado 15 de noviembre.
Desde el Club Gimnasia Morvedre felicitan a todas las gimnastas, entrenadoras y familias por su esfuerzo, compromiso y pasión. “Seguimos creciendo y disfrutando de la gimnasia con más ilusión que nunca”, destacan desde la entidad.
