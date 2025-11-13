Estos son los beneficios fiscales de los que te puedes aprovechar en Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt prevé aplicar a lo largo de este ejercicio bonificaciones fiscales que superarán los 2,7 millones de euros. Así lo recoge el expediente del presupuesto para 2026, que está en exposición pública después de su aprobación inicial por parte del pleno. Aunque esta estimación sirva para proyectar los beneficios del próximo año, las cifras recogidas se refieren tanto a las reducciones aplicadas durante los primeros nueve meses de este 2025 como a las previsiones para el último trimestre, según se precisa en el propio documento al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Las mayores bonificaciones se aplican sobre el impuesto de bienes inmuebles (IBI) con casi 900.000 euros, entre las propiedades urbanas (732.000 euros), de características especiales (154.000 euros) y rústicas (11.000 euros). Sobre una recaudación estimada por este concepto de 27 millones, los principales beneficiados de las reducciones son las administraciones públicas; las edificaciones con placas solares; las familias numerosas; la iglesia y las asociaciones confesionales legales; los terrenos ocupados por líneas de ferrocarril; las entidades sin ánimo de lucro; las promociones inmobiliarias y las viviendas de protección pública.

Plusvalías

El segundo escalón en las ventajas fiscales lo ocupa el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como las plusvalías, con algo más de 700.000 euros, de los que la mayoría se corresponde con las herencias por causa de muerte a favor de descendientes o ascendientes. Con ingresos en torno a los 3 millones de euros por esta vía, también se contemplan descuentos por encima de los 100.000 euros por la disolución del condominio, cuando se realiza por auto judicial en ejecución de una sentencia de divorcio.

El podio de los beneficios tributarios en el ámbito municipal a los que se pueden acoger los contribuyentes y empresas en Sagunt lo completa el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), del que se prevé recaudar 4,4 millones de euros, incluido un millón a través de tareas de inspección. Con rebajas significativas para las intervenciones relacionadas con el aprovechamiento de la energía solar o las mejoras en accesibilidad para personas con movilidad reducida, la principal bonificación tiene que ver con las actuaciones de especial interés o utilidad pública.

Vehículos no contaminantes

La siguiente reducción más significativa tiene relación con el impuesto de vehículos de tracción mecánica con casi 290.000 euros, la mayoría para las personas con movilidad reducida, pero también con pequeñas cuantías para la maquinaria agrícola, los vehículos no contaminantes o los históricos con una antigüedad mínima de 25 años. Esta carga fiscal alcanzará a lo largo de este año, según la previsión de cuentas de Sagunt, los 3,4 millones de euros.

Y todavía por encima de los 100.000 euros, concretamente con 131.500 euros, aparecen las bonificaciones por el 'basurazo'. Las más cuantiosas, cerca de 106.000 euros, se corresponden con el uso de los ecoparques hasta un máximo de 15 veces, mientras que el resto está reservado para pensionistas con prestaciones por debajo del salario mínimo interprofesional, siempre según la documentación que acompaña al expediente presupuestario del Ayuntamiento de Sagunt para 2026. Después de los polémicos cambios en la ordenanza, esta tasa se ha convertido este año en una las principales vías de financiación municipal con 5,7 millones de euros.

Otras reducciones

Los beneficios fiscales se extienden al impuesto de actividades económicas (IAE) con 65.000 euros, principalmente por la creación de empleo y las cooperativas; la tasa de actividades (16.500 euros); las cuotas del conservatorio de música (12.500 euros); las tasas deportivas (10.500 euros); los precios públicos de Cultura (180 euros) para las personas mayores; así como la tasa por oposiciones (60 euros).

El nivel más alto de los últimos años

Para poner en valor la suma de estas bonificaciones, que alcanza los 2,7 millones, basta echar una mirada al anterior ejercicio, cuando se quedaron en los 2,1 millones de euros, en el previo, cuando no alcanzaron los 2,3 millones de euros, según siempre la información oficial.