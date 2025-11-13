Más de cien aspirantes se disputan las 13 nuevas plazas de policía en Sagunt

Más de cien aspirantes se disputan las 13 nuevas plazas de agente de la Policía Local en Sagunt, además de las vacantes que se produzcan durante el desarrollo de la convocatoria, como han precisado desde el consistorio a preguntas de Levante-EMV. Esto permitirá alcanzar una plantilla policial prácticamente completa, algo que no se ha logrado en ninguna etapa anterior. Además, supondrá reforzar la seguridad ciudadana en un momento de expansión de la ciudad, económico y demográfico, debido al efecto tractor que han supuesto el crecimiento industrial y las obras de la futura gigafactoría.

Aunque un total de 419 personas se presentaron al proceso selectivo iniciado por el ayuntamiento en su oferta pública de empleo de hace dos años, 379 fueron los admitidos que lo iniciaron finalmente. De estos, 114 aspirantes son los han superado las pruebas físicas y psicotécnicas, de modo que continúan optando a esas ocho vacantes de turno libre, abiertas a cualquier candidato, y las cinco de movilidad, para agentes que desean trasladarse a Sagunt desde otras localidades.

A eso se le suman otras aún pendientes: El ejercicio de conocimientos de cultura policial y normativa de seguridad pública, una prueba práctica sobre supuestos operativos y un exámen de valenciano, de carácter no eliminatorio pues únicamente puntúa.

Aspirantes, en una de las pruebas. / Levante-EMV

Una vez finalizadas las pruebas y completado el proceso, se prevé que los nuevos agentes tomen posesión de sus plazas a principios del año 2026, momento en el que realizarán el habitual curso de formación en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).

"Hito sin precedentes"

Actualmente, la plantilla de la Policía Local de Sagunt está compuesta por 126 funcionarios en activo después de que en 2023 se incorporaran 12 agentes por movilidad y otros 21 de turno libre. Cuando la oposición ahora en marcha, alcanzará una dotación de 122 efectivos operativos, lo que situará a la plantilla muy próxima a su cobertura del 100 %, a falta de solo cuatro personas más. Esto supone "un hito sin precedentes en la historia del cuerpo policial saguntino", como aseguran desde el consistorio.

Desde la concejalía de Policía Local y Seguridad Ciudadana se ha destacado la importancia de este proceso "para mantener y mejorar la capacidad operativa del cuerpo, garantizando una mayor presencia policial en todos los núcleos del municipio y una respuesta más ágil ante las necesidades de los vecinos".

“Esta convocatoria supone un paso decisivo para consolidar una Policía Local moderna, profesional y plenamente dimensionada para un municipio de la envergadura de Sagunto. Alcanzar una plantilla completa es un objetivo histórico y una garantía de seguridad para todos los ciudadanos”, ha señalado la concejal del área, María José Carrera.

El ayuntamiento, como apuntan desde el consistorio, "reitera así su compromiso con la seguridad, la estabilidad laboral y la mejora continua de los servicios públicos, avanzando hacia un modelo de Policía Local más próximo, eficaz y adaptado a los retos actuales".