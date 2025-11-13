La cultura y el vino se dan la mano en Sagunt

La cultura y el vino se convierten en protagonistas con las I Jornades Cultura i Vi, organizadas por la Asociación de Escritores del Camp de Morvedre en colaboración con la Sociedad Vitivinícola. La primera cita tendrá lugar este viernes a partir de las 19.30 horas con una mesa de diálogo dedicada a los orígenes del vino en la comarca, desde la época de Arse-Saguntum hasta la expulsión de los moriscos. En esta sesión intervendrán Albert Llueca, presidente del Arxiu del Camp de Morvedre, junto a los escritores Josep Ferrà y Pilar Madrid.

Esta cita ofrecerá también una degustación de vinos históricos, como el Mulsum y el Hipocrás, que permitirán a los asistentes adentrarse en los sabores de la antigüedad. Como aperitivo de esta jornada, Llueca apunta que "el vino ha sido un elemento fundamental en nuestra historia, no solo como producto agrícola, sino también como símbolo cultural, social y económico. A través del vino se pueden leer las relaciones comerciales, las tradiciones e incluso las transformaciones políticas de nuestra ciudad".

Importancia de la Viti

En este contexto, el presidente del Arxiu señala la importancia de la Viti como heredera de esta tradición. Y es que esta sociedad, cuya sede en la plaza Cronista Chabret acogerá las jornadas, "es un pilar esencial para mantener viva la memoria colectiva. Representa la continuidad de un patrimonio que nos define y nos proyecta hacia el futuro. Por eso, propusimos que se le otorgara la Medalla de Oro de la Ciudad, un reconocimiento merecido a su trayectoria".

Llueca añade que "cuando unimos cultura y vino, unimos dos lenguajes universales que nos ayudan a entender quienes somos. El vino nos habla de la tierra y la cultura nos habla de las personas. Juntos construyen un relato que explica el Camp de Morvedre y queremos compartirlo con la ciudadanía". Con estos ingredientes, el presidente del Arxiu invita a la participación en esta jornada, que supone "una oportunidad para reencontrarnos con nuestra historia y disfrutarla con todos los sentidos".

Esta iniciativa tendrá continuidad el 28 de noviembre y el 12 de diciembre en el mismo horario y escenario, con mesas de diálogo y degustaciones que ampliarán el periodo de análisis desde la expulsión de los moriscos a los vinos valencianos del siglo XXI pasando por la filoxera de 1910.

Degustaciones acordes al tema

Cada sesión, combinará el debate histórico con degustaciones de vinos representativos de cada periodo tratado. El día 28 de noviembre será el turno de la charla titulada De la expulsión de los moriscos hasta la filoxera de 1910. Con la presentación de Albert Llueca, Pepe Ballester Acacio y Antonio Brú. El 12 de diciembre se abordará el tema Los vinos valencianos en el Siglo XXI, con la participación de bodegas representativas del panorama actual, incluyendo una degustación de sus vinos.

Las jornadas son gratuitas y cuentan con el apoyo de la Sociedad Viti-Vinícola Saguntina, ADEM, Fundación Bancaja y L'Arxiu Camp de Morvedre.