La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Sagunt levanta ampollas

Una reunión entre Compromís per Sagunt y el sindicato más representativo en el ayuntamiento, Intersindical, ha revelado el "profundo y generalizado malestar" en la plantilla municipal tras la reciente e histórica aprobación de la relación de puestos de trabajo (RPT), que estaba pendiente de su revisión integral desde hace casi tres décadas.

Fachada del Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

El secretario local de los valencianistas, Albert Llueca, se hace eco de estas quejas al lamentar que la negociación de este documento "se llevó a cabo con una política de hechos consumados y sin tener la documentación pertinente a tiempo para establecer un diálogo responsable y coherente". El exconcejal de Compromís denuncia "la subida de sueldos hecha a dedo por el PSOE y Esquerra Unida, sin criterios transparentes ni procesos basados en méritos".

Libre designación

El responsable de la sección sindical de Intersindical en el consistorio saguntino, Vicente Arrones, precisa, en declaraciones a Levante-EMV, que esta acusación se refiere concretamente a las nuevas jefaturas de área, entre "10 y 12 puestos", de "libre designación", es decir, "a dedo", con "incrementos brutales" de salario. "Esas subidas pueden justificarse -puntualiza-, especialmente si se compara con lo que cobran en ayuntamientos similares", pero pierden credibilidad cuando "hay plazas en las que el incremento es de apenas 30 euros al año y estas jefaturas se van a los 14.000 euros".

Mientras desde el gobierno local han declinado dar réplica a estas críticas, Llueca añade que esta disparidad "es un ejemplo claro de favoritismo y arbitrariedad, que pone en cuestión la credibilidad institucional y la confianza de la ciudadanía en la gestión pública. El aumento salarial selectivo, en un contexto de amortización de plazas y destrucción de ocupación pública, evidencia una manera de gobernar que prioriza intereses partidistas por encima del bien común".

Parches

Pero esta no es la única pega que encuentran desde Intersindical. Arrones señala que "llevábamos mucho tiempo esperando para ajustar la RTP a la realidad, después de todos los parches puestos desde 1998. Confiábamos en que este documento serviría para aportar soluciones, pero ha sido todo lo contrario".

Un ejemplo de estas críticas son las fichas de todos los puestos de trabajo en el ayuntamiento, que deben recoger las tareas de cada uno en esta RTP, pero "no es así", según el responsable sindical. "Entendemos que el problema ha sido que las ha elaborado la empresa externa que se contrató para la redacción del documento, que lo hizo sin consultar a las jefaturas de sección ni a las concejalías. El resultado es que no reflejan las funciones reales y, consecuentemente, tampoco con las retribuciones correspondientes", señala Arrones.

Servicios públicos

Desde Compromís añaden que el encuentro con Intersindical también sirvió para tratar la situación de "la educación, la sanidad y los distintos servicios públicos que cada día se encuentran más saturados por el aumento poblacional que está viviendo la ciudad y la necesidad de reivindicar ante las administraciones competentes las inversiones necesarias que compensen este impacto demográfico", en palabras de Llueca.

Calidad de vida

Sobre este punto, valencianistas y sindicalistas se emplazaron a celebrar reuniones periódicas para "abordar iniciativas y acciones en defensa de unos servicios públicos y de calidad", que redunden "en una mayor calidad de vida de la ciudadanía", apunta el secretario de Compromís per Sagunt.