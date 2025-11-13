Más de 200 reuniones empresariales a contrarreloj en el Port de Sagunt

El futuro Museo Industrial y de la Memoria Obrera del Port de Sagunt ha acogido la séptima edición del Encuentro de Clientes y Proveedores de la Comunitat Valenciana que ha contado con la participación de cerca de un centenar de empresas y más de 200 reuniones programadas.

En la cita, las firmas tienen la oportunidad de establecer vínculos estratégicos, como destacó Héctor Torrente, director de IBAEe. «En muchas ocasiones buscamos clientes y proveedores en otras partes de España o del mundo, sin darnos cuenta de que la solución está mucho más cerca, al lado de casa», señala Torrente.

La jornada se estructuró en reuniones a contrarreloj, de diez minutos, una fórmula ágil que permite maximizar los contactos y el aprovechamiento del tiempo de cada participante. «Esta organización está diseñada para facilitar el primer contacto y dar pie a futuros encuentros, el límite de tiempo nos permite realizar muchas reuniones en una sola jornada, lo cual es ideal para que las empresas intercambien sus primeros datos y exploren posibles colaboraciones en el tiempo», explica Torrente. Después de estas reuniones, los participantes pueden continuar las conversaciones en las áreas comunes, donde tienen la posibilidad de conectar en un ambiente más distendido.

Reuniones mantenidas durante el evento. / Ayuntamiento de Sagunt

Torrente también subraya la importancia de la preparación previa en el éxito del evento, diferenciándolo del networking convencional: «Aquí, las reuniones no son un networking al uso. Las empresas se conocen con anterioridad y han manifestado interés mutuo en reunirse. Esto es clave para que el tiempo sea aprovechado al máximo, queremos que las empresas que participan se conozcan de manera directa, sin intermediarios ni formalismos que resten agilidad a la jornada».

Asistentes

El encuentro contó con la presencia del Director de Recursos Humanos y Planificación Estratégica de IVACE+i, Joaquin Ballester, que destacó lo provechoso de iniciativas como ésta y animó a seguir llevándolo a cabo.

Cristina Plumed, la presidenta de la patronal del Camp de Morvedre (ASECAM), se ha mostrado agradecida por haber podido acoger esta cita, «además en un lugar tan emblemático como la Nave Almacén de Efectos y Repuestos, que refleja nuestro ADN industrial».

Un momento del evento. / Asecam

«Supone no sólo una oportunidad para conocer a empresas de la Comunitat Valenciana con las que poder hacer negocios, sino también la oportunidad de poder colaborar en proyectos futuros con empresas con las que ahora no fructifique la relación, incluso con las que pueda existir simbiosis industrial», afirma la presidenta de la patronal del Camp de Morvedre.

Unión empresarial

El encuentro cuenta con la colaboración de diversas asociaciones empresariales de la Comunitat Valenciana, entre ellas: el Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO), la Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL), la Federación de Empresarios de l’Alcoia-Comtat (FEDAC), la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (ASECAM), la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia (FECAP), el Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA), la Asociación de Empresarios de la Vega Baja (ASEMVEGA), el Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó, y la Asociación de empresarios de la Foia de Castalla (IBIAE).