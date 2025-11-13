Una joven piloto saguntina cierra la temporada como cuarta de España
Luz Antonino también se ha impuesto como campeona aragonesa de trial
La piloto saguntina Luz Antonino cierra la temporada como cuarta de España y campeona aragonesa de trial.
A pesar de firmar una sólida actuación en Entrimo (Galicia), un cuarto puesto en una carrera gallega la dejó finalmente en la cuarta posición del campeonato nacional, rozando el podio tras una temporada muy regular.
Antes de la cita en Galicia, Antonino había participado en el Campeonato Aragonés de Trial, que el 19 de octubre celebró una de sus pruebas en Mequinenza (Zaragoza).
En esta última localidad, la piloto de Sagunt logró un meritorio tercer puesto, solo por detrás de la ganadora Iosu Echevarría, de Calahorra, y de la piloto de Amposta Ada Martí, segunda.
La penúltima prueba del certamen aragonés, disputada el 2 de octubre en los alrededores del circuito de Motorland (Teruel), repitió el mismo resultado: Echevarría fue primera con solo dos pies, Martí segunda con cuatro, y Antonino tercera con diez.
Triunfo
Sin embargo, el gran momento llegó el 9 de noviembre en Foz Calanda, donde Luz Antonino se alzó con la victoria. La piloto de Sherco completó las tres vueltas a las siete zonas con apenas cinco pies, superando a Ada Martí (11 puntos) y a Aleix Alcon (40).
Gracias a este triunfo, la deportista saguntina cerró el año como campeona del Campeonato Aragonés de Trial en las categorías Cadete y Fémina nivel verde, con un total de 127 puntos, por delante de Iosu Echevarría (80) y Darío Fortuño (62).
Suscríbete para seguir leyendo
- Canet declara personas “non gratas” a Carlos Mazón y Susana Camarero
- Así son las viviendas que pasarán a engrosar el parque público en Sagunt
- Un sindicalista víctima del Franquismo será reconocido en Sagunt
- Corte total en la A-23 en Sagunt por un accidente
- Sagunt aplica a regañadientes el fallo que amplía los límites de la cantera de Holcim
- Desprotección' a un menor con diversidad funcional en un instituto
- Así son las pinturas medievales que Sagunt pide a la diputación
- Sagunt se pone firme con los patinetes: sanciones de hasta 200 euros