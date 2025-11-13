Quartell reformará la Casa de Cultura con una inversión de 284.000 euros

La reforma de la Casa de Cultura de Quartell avanza gracias a que La Diputació de València ha validado el proyecto. Con una inversión de 284.458 euros, el objetivo es actualizar este edificioque también acoge 'la Llar dels Jubilats' manteniendo su estética y sus elementos de más valor. "Se trata de una remodelación que busca el acondicionamiento climático, lo que se conseguirá con unos cerramientos adecuados”, explica la alcaldesa, Cristina Marqués.

Además, “se cambiarán los pavimentos, el baño y la cocina; la primera planta se mantendrá diáfana, con una distribución variable para posibilitar la creación de diferentes espacios que se puedan adecuar a las distintas actividades; en la segunda planta, se mantendrán los espacios para las asociaciones, pero serán más funcionales y habrá un baño”. “Los azulejos pintados a mano de la segunda planta se mantendrán”, ha destacado la alcaldesa.

Marqués asegura que “es el corazón neurálgico del pueblo”, por lo que es una obra importante para Quartell. “El bar de este edificio es un punto de encuentro, que le da vida al pueblo y supone uno de los espacios de más participación social del municipio”, afirma.

Reforma del interior. / Ayuntamiento de Quartell

El Parc del Racó

La Diputación también ha aprobado el proyecto de la remodelación del Parc del Racó. En este caso, la inversión de 48.359 euros será para mejorar los juegos que ya existen y para crear nuevos espacios para esta infraestructura dirigida a menores de cero a tres años.

Quartell tiene asignados 897.703 euros en Pla Obert 23/27, 67.536 euros más que con los planes de la legislatura anterior. Para la alcaldesa, “es muy favorable que el propio pueblo defina lo que necesita y la Diputación le acompañe”. “El plan nos permite llevar a cabo proyectos que sin ayuda de la Diputación no podrían realizarse”, añade.

Adaptado a las necesidades

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, subraya que “el Pla Obert se adapta a las necesidades de los municipios que aprovechan para mejorar la vida de la ciudadanía, en este caso un espacio de sociabilización clave para los vecinos y vecinas y otro, necesario para el desarrollo de los menores”. “Es muy satisfactorio ver la evolución de la provincia con la suma de todas las actuaciones que los municipios están realizando con apoyo de la Diputació”, asegura.

La vicepresidenta primera de la Diputación y responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, recalca que el Pla Obert “está abierto a las necesidades y tiempos de los municipios, la Diputació les tiende la mano, pero respeta su autonomía porque son ellos los que mejor saben qué necesitan”. Además, Enguix, anima a los “municipios a seguir presentando proyectos para que toda la inversión que tienen asignada recaiga en la mejora de sus infraestructuras apostando por la sostenibilidad, la calidad de vida y la perspectiva de género”.