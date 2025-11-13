El PP del Camp de Morvedre perfilará su estrategia en Benifairó
Una formación les permitirá reforzar las estrategias de comunicación
El Partido Popular del Camp de Morvedre recobra el pulso este viernes en Benifairó de les Valls con una nueva edición de sus encuentros “Fent Comarca” que buscan reforzar la coordinación y las estrategias de comunicación.
La dirección comarcal encabezada por el concejal saguntino Ximo Catalán ha programado primero una formación que contará con la participación de la empresa Grupo LaBase, que impartirá la sesión titulada “Oposición y gobierno: cómo comunicar para conquistar desde cualquier lado”.
El equipo local del PP de Benifairó, liderado por María José Peiró, está ultimando los preparativos para acoger esta jornada que incluirá una reunión con el presidente provincial y presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, acompañado por el coordinador provincial y diputado nacional, Carlos Gil.
Como cierre de la jornada, los miembros del PP del Camp de Morvedre y simpatizantes disfrutarán de una cena 'de germanor', "en un ambiente de convivencia y trabajo conjunto", afirman.
