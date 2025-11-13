Reconocimiento en Sagunt al subcampeón mundial de recorridos de tiro

Sagunt ha reconocido al deportista local más laureado de todos los tiempos en la categoría de recorridos de tiro. La Concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes ha puesto en valor el mérito de Antonio Comeche tras proclamarse campeón de España de recorridos de tiro y subcampeón del mundo por equipos en la misma especialidad.

En el campeonato de España que ganó el también policía local compitieron más de 400 deportistas que afrontaron 20 ejercicios de gran diversidad, muy técnicos y de complicada resolución. Se incluyeron ejercicios para resolverlos solo a una mano, tanto la diestra como la siniestra, y también varias tarjetas móviles de todo tipo. Esta competición se disputó durante dos jornadas del pasado octubre en Granada.

El campeonato del mundo también se celebró durante octubre, pero en Sudáfrica. Además de proclamarse subcampeón por equipos, Comeche quedó cuarto en la clasificación individual, muy cerca del podio. Así, el deportista local revalidó el título por equipos ya conseguido en Tailandia en el año 2022. El Mundial se desarrolló a lo largo de cinco jornadas, con un día de descanso, y seis exigentes ejercicios por día.

Comeche junto al alcalde, el concejal de Deportes y el edil de Vox.. / Ayuntamiento de Sagunt

Recepción

La recepción ha tenido lugar en el salón de plenos del consistorio con la presencia del alcalde, Darío Moreno; el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón; José Tomás Serrano en calidad de concejal, así como amistades y familiares del deportista.

El alcalde ha destacado la “excelencia profesional y deportiva” de Antonio Comeche y ha resaltado el “orgullo” que supone para Sagunt que sea “embajador en campeonatos nacionales e internacionales”. "Estamos convencidos de que vas a seguir buscando la excelencia porque está en tu ADN”, ha añadido. El primer edil también ha señalado la importancia de Comeche como “referencia para la ciudadanía y el cuerpo de policía”.

Por otro lado, el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes ha afirmado: “Algunos deportistas conseguís hacer normal lo que es extraordinario y parece que sea todo más fácil, pero los resultados cuesta mucho conseguirlos”. Javier Timón también ha felicitado a Comeche por su trayectoria, “llena de muchos éxitos deportivos” y por su perseverancia, “que es lo que ha marcado tu carrera”.

Por último, Antonio Comeche ha aseverado que ha sido un año “repleto de buenas sensaciones”. En su discurso, el deportista y policía local ha agradecido el apoyo municipal, pero sobre todo de sus familiares y amigos, con especial mención a su padre, “que es quien me inculcó el deporte”. Además, ha agradecido que el ayuntamiento “deje hueco para reconocer los éxitos a todos los deportistas de la ciudad”.