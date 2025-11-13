Darío Sangüesa: "Con secuelas, sí, pero estoy aquí para contarlo”

El escritor Darío Sangüesa presentará esta tarde, a las 20:00 horas, su obra Resistente. Diario de un superviviente del Covid-19 en Zenkiu, el espacio-cafetería del Campus del Colegio Adventista de Sagunt. El evento promete ser "un encuentro íntimo y reflexivo en torno a la vida, la enfermedad y la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad", tal y como afirman desde la organización.

Sangüesa, profesor de Geografía e Historia en el propio centro desde 2001, narra en su libro los meses más duros de su vida, cuando el coronavirus lo mantuvo seis meses y medio hospitalizado, cinco de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Durante ese tiempo, los médicos llegaron a darlo por terminal en varias ocasiones, como cuenta en el libro. “La vida es un regalo, y a veces no somos conscientes de ello hasta que estamos a punto de perderla”, afirma el autor en un ejemplo de resiliencia y gratitud.

Cartel promocional presentación del libro. / Levante-EMV

Un testimonio esperanzador

En Resistente, el testimonio es tan crudo como esperanzador. Sangüesa relata con honestidad los días al borde de la muerte, el sufrimiento físico y emocional, y el apoyo incondicional que recibió de sanitarios, familiares y amigos. Pero también reivindica el papel de la salud mental y la actitud positiva en los procesos de recuperación. “Yo siempre digo que soy un tipo con suerte, porque estoy aquí, con mis secuelas, sí, pero estoy aquí para contarlo”, afirma.

Más allá de la experiencia personal, el autor propone una reflexión sobre la revalorización de la vida tras haber estado tan cerca del final. "Mi historia no solo conmueve, sino que inspira a quienes todavía enfrentan las secuelas del Covid-19 o de cualquier enfermedad grave", asegura.

Con fuertes vínculos con la comarca del Camp de Morvedre, Darío Sangüesa combina su labor docente con su pasión por la historia y la divulgación. Su presentación de Resistente en Sagunt es, tal y como dice el escritor, además de un acto literario, "una celebración de la vida y un homenaje a quienes acompañan en los momentos más difíciles".