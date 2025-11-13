Tres décadas de Protección Civil en Estivella

Estivella ha reconocido la labor de los voluntarios de Protección Civil en un acto emotivo que ha puesto en valor el cometido de esta asociación, integrada por más de una docena de personas, que llevan velando por los vecinos de este municipio desde hace tres décadas. Así lo contaba a Levante-EMV agradecido el alcalde, Francesc Mateu.

Además de conmemorar estos 30 años de servicio entregado a la ciudadanía y a proteger el pueblo, el evento, que tuvo lugar en el centro cultural, también sirvió para celebrar los 10 años de la integración de Protección Civil en las emergencias del 112. Por todo ello, el ayuntamiento hizo entrega al equipo de un diploma conmemorativo.

Momento de entrega de medallas. / Ayuntamiento Estivella

Reconocimientos

También hubo reconocimientos personales como el de Pablo Martínez y Javier Ocaña, que recibieron sus medallas por cumplir sus 10 años de servicio dentro de este cuerpo de voluntarios y además se entregaron los galones que Protección Civil otorga a sus voluntarios, en este caso, recayeron en Javi Martínez y Esther Martínez.

El alcalde, Francesc Mateu ha recordado el trabajo que han realizado estos voluntarios, principalmente en momentos difíciles como en la dana, "por lo que cualquier reconocimiento es poco para valorar todo su cometido", terminaba.