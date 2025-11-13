UGT: "Reconocer a Ulpiano Alonso es un recordatorio de la lucha que nunca debemos olvidar"

La UGT Horta Nord-Camp de Turia-Camp de Morvedre ha expresado "su profunda satisfacción y agradecimiento" por la reciente decisión del pleno municpal de Sagunt de reconocer la figura de Ulpiano Alonso Presa y dedicarle una vía pública o plaza.

Este hombre que acabó siendo víctima de la represión franquista es calificado desde el sindicato como un "histórico militante de la UGT" y "un destacado dirigente sindical, social y cultural en Puerto de Sagunto desde su llegada en 1925" que trabajó "incansablemente por los derechos de la clase obrera y la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía", dicen alabando además "su compromiso con la democracia y la justicia social", considerando que esto último le convirtió en blanco del régimen y llevó a su fusilamiento en Paterna el 17 de noviembre de 1939.

Para UGT, este acuerdo plenario "no es solo un homenaje, sino un acto fundamental de justicia y reparación que se enmarca en el espíritu de la Ley de Memoria Democrática. Supone la recuperación de la memoria de un sindicalista ejemplar cuyo legado fue silenciado por la dictadura", dicen.

Recordatorio de una lucha a no olvidar

"La dedicación de una calle a Ulpiano Alonso es un paso esencial para dignificar la memoria de quienes lucharon por la democracia y los derechos laborales en nuestra comarca. Ulpiano Alonso es un símbolo del compromiso de UGT con la libertad y un recordatorio de la lucha que nunca debemos olvidar," ha declarado Ana Estellés, secretaria general en el Camp de Morvedre.

El sindicato agradece especialmente el apoyo de los grupos políticos que votaron a favor de la moción (PSOE, Iniciativa Porteña, Compromís per Sagunt y EU-Podem) y valora positivamente que se haya solicitado al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la concesión de la declaración de reconocimiento y reparación personal a Ulpiano Alonso Presa.

La delegación comarcal del sindicato asegura además que "permanecerá vigilante para que el proceso de ejecución del nombramiento se realice con la máxima celeridad y el compromiso de la ciudad con su memoria democrática se vea reflejado pronto en el callejero de Puerto de Sagunto".