Canet une en su 25N la memoria y las mujeres

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha presentado la programación con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), una completa agenda cultural y educativa que se extenderá del 15 al 26 de noviembre. Las actividades, organizadas por la Concejalía de Igualdad con el apoyo de Cultura, Amnistía Internacional y otras entidades, incluyen teatro, exposiciones fotográficas, talleres escolares, debates y un ciclo de proyecciones sobre memoria democrática y derechos humanos.

La iniciativa arrancará este sábado día 15 con la representación teatral de Desdémona, escrita y dirigida por Claudio Hochman e interpretada por Cecilia Silva, de la compañía El Ombligo y la Pelusa. La obra, que se representará a las 18:30 h en el Auditorio Municipal con entrada gratuita, reinterpreta el personaje shakespeariano asesinado por su marido para reflexionar sobre las raíces del machismo y la violencia de género.

El jueves 20, el hall del ayuntamiento acogerá la exposición fotográfica Mujeres, niñas y conflictos armados, de Amnistía Internacional, con 24 imágenes que denuncian las violencias que sufren mujeres y niñas en contextos bélicos como Gaza, Ucrania, Afganistán o Yemen.

Art al Quadrat Derechos Humanos

El viernes 21, a las 18:30 h en la Casa dels Llano (Sala Polivalent), se proyectará la pieza audiovisual De Coros, Danzas y Desmemoria, de Art al Quadrat Derechos Humanos, con el respaldo de la Diputació de València y la colaboración del Ayuntamiento de Canet y la Universitat Politècnica de València (UPV). La obra, en formato proyección-conferencia, forma parte de un ciclo de cuatro sesiones dedicadas a la memoria democrática y a la reparación moral de las víctimas del franquismo.

Según el colectivo, la pieza “emula a la Sección Femenina de FET y de las JONS, que utilizó el folclore español como instrumento ideológico del nacionalcatolicismo”, y pretende reivindicar la memoria de las mujeres silenciadas durante la dictadura. El proyecto, que entre 2016 y 2025 ha producido 18 audiovisuales con la participación de 69 mujeres —artistas, historiadoras, familiares y creadoras—, constituye “un acto de sanación colectiva y un homenaje a cuarenta y ocho mujeres concretas, símbolo de miles de víctimas anónimas”.

Recreación de Art al Cuadrat. / Levante-EMV

Campaña de concienciación

El programa continuará la semana del 24 al 28 de noviembre en la Biblioteca Municipal, con la campaña de animación lectora Un día, un libro, dedicada a obras relacionadas con el feminismo y la igualdad. La concejala de Igualdad, Fermina Huerba, ha adelantado que la selección incluirá ensayos, novelas y cómics, “con testimonios pioneros de mujeres supervivientes y estudios sobre el origen del pensamiento feminista”.

El martes 25 de noviembre, fecha central de la conmemoración, los actos comenzarán a las 10:00 h en la Plaza del ayuntamiento con una instalación colectiva de Dones Canet y los centros educativos del municipio. A las 12:00 h se leerá el manifiesto institucional y, por la tarde, Canet se sumará a la manifestación comarcal contra la violencia machista, que partirá desde el ayuntamiento de Sagunt a las 18:30 h.

Últimos actos

Finalmente, el miércoles 26, la Sala Ágora – Vent de Llevant acogerá la presentación del vídeo En Canet nunca estarás sola y la inauguración de la exposición fotográfica Dead Girls, del fotoperiodista Daniel Duart, una serie de diez imágenes de gran formato inspiradas en crímenes machistas reales que el autor define como “una reconstrucción de lo que la prensa no puede mostrar: el instante del crimen”.

Fotografía de la colección Dead Girls / Daniel Duart

El alcalde, Pere Antoni, ha subrayado que “la lucha contra la violencia de género debe desarrollarse todo el año, pero estos días sirven para recordarnos que esta causa nos une a toda la sociedad”.