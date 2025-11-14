El Fertiberia no se fía de la visita de un recién ascendido

La décima jornada de la División de Honor Plata Masculina llevará hasta el pabellón polideportivo del Port de Sagunt al BM Soria en partido previsto para este sábado a partir de las 18.30 horas. Tras la victoria conta pronóstico en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y el descanso del pasado fin de semana, el Fertiberia vuelve a la competición con la misión de seguir su escalada clasificactoria.

Balonmano Soria

Los sorianos vienen de dos derrotas tanto en liga como en Copa contra el Anaitasuna como locales en el pabellón San Andrés. En la actualidad el club ocupa los puestos de descenso a Primera Nacional, ya que son decimocuartos con seis puntos.

Son un equipo recién ascendido a la segunda categoría del balonmano español. En la temporada anterior, tras la renuncia del Sant Cugat a su plaza en la División de Honor Plata, la RFEBM les ofreció la oportunidad de ascenso por ser el siguiente mejor segundo clasificado.

En lo que a su plantilla se refiere, han realizado hasta un total de diez renovaciones, por lo que mantienen buena parte de su núcleo duro. En el apartado de fichajes cuentan con Edu Alonso, Benja Illesca, Pedro Ibarra, Sergio Tobes, Pedro Berrío, Henrique Petter, Pipe García y Jon Urtizberea, todos ellos con experiencia tanto en la Liga Nexus Energía ASOBAL como en la División de Honor Plata. Oriol Castellarnau ha renovado como primer entrenador, esta vez acompañado del ucraniano Bogan Chopenko como su mano derecha, en sustitución de Jan Solaní.

De cara al partido

"Como con cada rival que recibimos de la zona media-baja, tenemos que ser lo suficientemente respetuosos y humildes. Principalmente en la faceta defensiva, tendremos que estar muy duros para evitar que sus registros sean altos, porque viene el máximo goleador de la competición", cuenta el entrenador del primer equipo rojiblanco, Toni Malla, sobre el conjunto al que se enfrentan.

"Es un choque de los vitales para sumar los dos puntos si queremos estar arriba durante los próximos meses; no se nos pueden escapar jugando en casa. En el partido copero ya se vivió un ambiente maravilloso. Tan solo quedan tres encuentros en casa antes de Navidad y necesitamos que en cada uno de ellos vengan a animar a los chicos”, finaliza el de Tortosa sobre la importancia de la afición.

Patrocinadores

"Será un partido muy especial, ya que se celebrará el día de uno de los patrocinadores del club: Clínica Baviera. Habrá regalos, juegos y una furgoneta medicalizada que ofrecerá diagnósticos gratuitos para las personas interesadas", según afirman desde el Fertiberia.

La afición que desee hacerse con entradas para presenciar el encuentro podrá hacerlo de manera presencial o a través de la página web del club. El precio de las entradas será de 12 euros para las compras realizadas antes del sábado: www.cbmpuertosagunto.com/entradas.