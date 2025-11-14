"Celebrar la literatura como herramienta para la inclusión", es el objetivo de la I edición del Certamen Nacional de Escritura sobre la Diversidad ADACAM-ADEM.

La Gala Solidaria organizada por la Asociación de Daño Cerebral Adultos y Menores (ADACAM) entregó los premios de esta primera edición del concurso, en la que participaron decenas de escritores y amantes de las letras, cuyos finalistas se dieron cita en el complejo El Faro de Canet d'en Berenguer, que acogió la gala.

Un certamen con una finalidad clara: “hacer visible lo invisible” a través de la escritura bajo el lema “La diversidad también se escribe”. Acudió público de todo el Camp de Morvedre, empresarios, políticos y representantes de asociaciones, así como amigos y colaboradores, tal y como afirma la entidad.

Premiados

El primer premio en la categoría de adultos fue otorgado por el jurado compuesto por miembros de la Asociación de Escritores Morvedre (ADEM), al joven saguntino Nate Vilalta Romero, por un relato que "aborda la metáfora potente de un reloj sin horas, para explorar así las percepciones diferentes del tiempo y la realidad, invitando a una reflexión profunda sobre la neurodiversidad y las distintas formas de habitar el mundo", como confirman desde la asociación.

Nate Vilalta Romero, primer premio. / ADACAM-ADEM

El segundo premio fue para el escritor colombiano Enrique Patiño, por una historia que "destaca por su enfoque en la diversidad funcional y las relaciones humanas que trascienden las limitaciones físicas". El tercer lugar recayó en Lilia González Sánchez, por un texto que "ahonda en la riqueza de la diversidad cultural", según afirma el jurado.

Enrique Patiño, segundo premio. / ADACAM-ADEM

En la categoría infantil, el primer premio fue para la argentina Naomí Funés, mientras que el segundo lugar lo obtuvo el relato de la saguntina Sara Fernández Olmos, una historia que "celebra la diversidad cognitiva". El tercer puesto fue para Unai Díaz López.

Representantes

El presidente de ADEM, Josep Ferrà, y la presidenta de ADACAM, Lola Torrente, fueron los encargados de entregar los galardones. Fueron premiados con un diploma, un lote de regalos del FNAC, y el cheque regalo, también gentileza del FNAC. Los dos primeros premios obtuvieron una placa de reconocimiento.

ADACAM entregó una distinción a la asociación de ADEM, en reconocimiento de su labor en el desarrollo del certamen. Fue recogido por la secretaría del colectivo, Paqui García Briau.

El certamen recibió cerca de 150 relatos de todo el mundo, demostrando así "el gran interés social por fomentar, a través de la escritura, una sociedad diversa e inclusiva". La gala supuso "el broche de oro" para el evento coordinado por ADEM.