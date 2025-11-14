Malestar por la "exclusión" de varios colectivos en la última comisión de playas de Sagunt

La reciente celebración bajo mínimos de la comisión especial de playas de Sagunt ha provocado críticas entre algunos de los ausentes. Ha sido la Federación Vecinal del Camp de Morvedre, en nombre también de la Forja y Almardà Viva, la que ha lamentado "profundamente" su "exclusión" de esta reunión, que considera "una grave falta de respeto institucional y una vulneración del espíritu participativo con el que se creó esta comisión".

Imagen de archivo de una comisión de Playas. / Ayuntamiento de Sagunt

Desde este colectivo califican de "incomprensible" e "injustificable" que no se contara con estas asociaciones, "que, en representación de cientos de vecinos y vecinas, llevamos años trabajando por la regeneración de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa". Su ausencia privó a este foro "de nuestra visión y propuestas sobre temas que afectan directamente a nuestro entorno", según apuntan.

Responsabilidades

Pese a este "retroceso en materia de transparencia y participación ciudadana", la Federación Vecinal Morvedre reafirma su compromiso en la "defensa de nuestras playas", aunque reitera su "malestar y preocupación" por quedar excluida de la última comisión, al tiempo que reclama al ayuntamiento que "asuma responsabilidades" por esta ausencia, "garantizando que en futuras convocatorias se respete nuestra participación".

Error puntual

En respuesta a estas críticas, desde el consistorio han reconocido en palabras a Levante-EMV que se trató de un "error puntual" en contra de "lo que se hace habitualmente", ya que "solo se citó a los miembros natos de esta comisión", que son Alcaldía, la concejalía de Playas y los representantes de todas las fuerzas políticas con representación municipal, además de a la Asociación Vecinal de las Playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa y no al resto de colectivos invitados.