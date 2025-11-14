El Pla Edificant "resucita" en Sagunt con casi 2,5 millones para 2026

Tarde y a regañadientes, pero la Generalitat financiará las actuaciones pendientes desde hace años en cuatro colegios de Sagunt. La insistencia de la delegación municipal de Educación ha permitido rescatar estas intervenciones en Maestro Tarrazona, Baladre, Montíber y Cervantes, algunas de las cuales el ayuntamiento impulsó por su urgencia, pese a no tener todas las garantías de que el Consell se hiciera cargo, como se había comprometido a hacer a través del Pla Edificant.

Las alertas saltaron cuando el gobierno autonómico acordó revocar las competencias que había cedido al consistorio en febrero de 2023 para la ejecución de estos trabajos. Después de las pertinentes alegaciones, la Generalitat atendió los argumentos municipales y volvió a dejar en sus manos las intervenciones, según la comunicación remitida a finales de julio de este año, cuando el Ayuntamiento de Sagunt ya había sacado a licitación tres de estas obras.

Obra más cara y más retrasada

La única con la que esperó fue la actuación integral del sistema eléctrico y de calefacción, la accesibilidad, la adecuación del aula de 2-3 años y la reparación de las cubiertas del colegio Montíber. Es también la más cara, por encima de los 1,5 millones de euros, aunque el consistorio tampoco se quedó de brazos cruzados en este caso y no se resistió a contratar la redacción del proyecto y la dirección de obra.

Obras en el colegio Maestro Tarrazona. / CEIP Maestro Tarrazona

Por contra, el proyecto más avanzado es la intervención en los sistemas eléctricos y de calefacción en el colegio Maestro Tarrazona, cuyo contrato ya se formalizó a mediados de julio con la empresa Veolia Servicias Lecam por un montante ligeramente superior a los 965.000 euros. Según confirman desde el centro a preguntas de Levante-EMV, estas obras ya se encuentran en marcha desde el mes de agosto, aprovechando los horarios sin actividad lectiva para hacer los trabajos más pesados, con el objetivo de interferir lo menos posible con las clases.

Baladre

También esta empresa, con su central en Madrid y sede en València, se encargará de la reforma de las instalaciones y la mejora en la accesibilidad del colegio de Baladre, según el contrato formalizado a mediados de octubre por algo más de 755.000 euros.

La última actuación también cuenta con las condiciones totalmente acordadas entre el Ayuntamiento de Sagunt y Smart Project Building, que se encargará de la reforma de las zonas exteriores y la accesibilidad interior del colegio Cervantes por poco más de 200.000 euros, según el contrato firmado hace casi mes y medio.

Acuerdo plenario

Además de la plataforma de contratación del Estado, esta información sale del reciente acuerdo plenario para atender la demanda de la Conselleria de Educación sobre la revisión de los gastos anuales para adaptarlos a la marcha de los expedientes. Así, la nueva planificación contempla a lo largo de este 2025 una inversión de 337.236,05 euros, en 2026 de 2.498.772,38 euros y para 2027, cuando solo quedarán las obras del colegio Montíber, 759.030,77 euros. De esta forma se alcanzará una inyección de casi 3,6 millones de euros.

Según las previsiones iniciales, el grueso de estas intervenciones debería haber estado acabado a lo largo de este ejercicio, con la excepción de Cervantes, donde los planes originales contaban con que las reformas exteriores y la accesibilidad interior estuvieran listas en 2023.

Obras todavía pendientes

El acuerdo se aprobó por unanimidad en la reciente sesión de noviembre y solo la concejala de Compromís per Sagunt, Maria Josep Soriano, tomó la palabra para lamentar los "obstáculos" puestos desde la Generalitat y mostrar su esperanza de que ahora sí se cumplan los plazos.

Reconoció la labor de los técnicos municipales y de la "luchadora" comunidad educativa local, aunque deslizó que no se había insistido lo suficiente para desbloquear antes estas actuaciones y recordó que todavía quedan obras pendientes en los colegios Ausiàs March y Vilamar, además del centro integral público de Formación Profesional Eduardo Merello.