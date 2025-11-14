Quart de les Valls reivindica la memoria democrática con una jornada muy especial

Quart de les Valls acogerá el próximo sábado 22 de noviembre una jornada muy especial dedicada a la memoria democrática cargada de literatura, homenaje, simbolismo y reivindicación. El ayuntamiento y la Asociación de Memoria Histórica "El Molí", han organizado conjuntamente estos actos que tendrán lugar durante todo el día.

A las 11.00 h, en el Parque del “Llavaner”, tendrá lugar la inauguración de un monumento dedicado a los tres exiliados republicanos de Quart de les Valls: Juan Antonio Pérez Alfonso, Ángel Gaspar Inglada y Sabino Negro Queralt. El acto contará con la importante presencia de familiares, pero también con representantes políticos como la diputada socialista Lola Celda, el Secretario General de PCPV Javier Parra y una representación de la UGT-PV con el Secretario General Tino Calero al frente. Una representación política y sindical muy simbólica de las organizaciones donde los tres vecinos exiliados militaban.

El monumento realizado por el artista José Manuel García (Jere), que también estará presente, incluirá un panel informativo que explicará la vida en el exilio de estos tres ciudadanos del municipio.

La instalación ha sido financiada en un 70% por el Departamento de Memoria Democrática de la Diputación de València, con una aportación total de 4.757,66 €.

Literatura

A las 12.00 h, en el Auditorio Municipal, la Asociación "El Molí", con la participación del jurado, presentará el libro Crónicas de un tiempo, que recoge los relatos finalistas y ganadores, tanto en valenciano como en castellano, del I Certamen de Relats de Memoria Democrática, celebrado el julio de 2024.

Finalmente, a las 17.30 h, también en el Auditorio Municipal, se celebrará el II Certamen de Relats de Memoria Democrática.

Este año, la participación también ha sido muy elevada, con un total de 58 relatos recibidos de diferentes puntos del País Valenciano, del Estado español y de países latinoamericanos.

El jurado que repite la composición del año anterior: Rosa Sanchis, Mariola Ponce, Antoni Folguerà, Jovi Langa y Ximo Estal harán público a los ganadores de ambos categorías de valenciano y castellano y harán entrega de los diplomas y trofeos que han sido creados por el artista local Miguel Amer, de Benifairó de les Valls, además, la Cooperativa Abacus, igual que el pasado año, volverá a participar en este II Certamen colaborando con la entrega de una tarjeta a los ganadores canjeable por libros a su tienda.

Desde la Asociación "El Molí" y el Ayuntamiento de Quart de les Valls se invita a toda la ciudadanía a participar en esta jornada y a "reivindicar con orgullo la memoria democrática de nuestro pueblo y de nuestro país".