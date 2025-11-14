Sagunt premia las compras en el comercio local
La concejalía reparte 6.000 euros en premios en la campaña de promoción del sector comercial
La concejalía de Comercio y Mercados de Sagunt ha repartido 6.000 € en premios para gastar en el comercio de proximidad de la ciudad, dentro de la campaña de promoción de este sector que impulsa cada año. Concretamente, se han entregado tres premios de 1.000 € y seis premios de 500 € entre los clientes de los establecimientos participantes.
Las personas agraciadas se anunciaron el pasado 5 de noviembre en el sorteo realizado en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio, tras su participación en la campaña consumiendo en los negocios adheridos a la iniciativa promovida por el ayuntamiento.
Comercios
Los establecimientos locales en los que habían comprado las nueve personas ganadoras del sorteo son Sabor del Monte, Decoraciones Flors, Sofás Alcaina, Charcutería Juanjo, Farmacia Roma, Jovi Peluquería Hombres, Hornos Canet 5, el puesto en mercado exterior Sánchez Ocaña y Carnes Pascual.
El acto oficial de entrega de premios ha tenido lugar en el salón de plenos del consistorio con la presencia del alcalde de Sagunt, Darío Moreno; así como de dos técnicas del departamento de Comercio y Mercados.
El primer edil ha destacado que el objetivo de este tipo de iniciativas es animar al consumo en el comercio local: "Cualquier decisión de consumo tiene impacto para que las tiendas del municipio puedan seguir levantando la persiana para prestar un servicio a la ciudadanía. Con esta campaña también se pretende hacer reflexionar a todo el mundo sobre la importancia de seguir apostando por nuestro comercio local". El alcalde de Sagunt ha agradecido a las nueve personas premiadas su participación en esta campaña con la que se dinamiza el sector comercial de la ciudad.
Además de esta campaña, desde comercio se han puesto en marcha otras para promocionar este sector.
