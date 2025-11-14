Sagunt reclama la protección de las casas del litoral más amenazado

La protección patrimonial de las Casas de Queralt, el imparable deterioro de la playa de la Malvarrosa, el aprovechamiento de la arena dragada en el Puerto Siles y la urgencia por empezar los trabajos de regeneración de la costa norte de Sagunt fueron los asuntos tratados en una reciente comisión especial de Playas. La encargada de sacar a la luz esta reunión ha sido la Asociación Vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa, único colectivo que fue convocado y que reivindica su "insistencia" como principal motivo de la celebración.

Sobre el primero de estos temas, la presidenta del colectivo, Amparo Peris, explica que hace un tiempo se iniciaron los trámites para "blindar y poner en valor como espacio etnológico, según la ley de Patrimonio Cultural Valenciano", la treintena de viviendas en primera línea de la playa más al norte de Sagunt. Esta fórmula "aseguraría su conservación para futuras generaciones" frente al "peligro de eventuales derribos" por parte de la Demarcación de Costas de València.

Singularidad etnológica

Según apunta Peris, esta consideración supondría la protección legal de las viviendas, que no podrían ser destruidas, alteradas ni objeto de una actuación urbanística inadecuada. Además de su conservación como bienes de carácter histórico y tradicional, este reconocimiento oficial pondría este núcleo al mismo nivel que otros 146 bienes que ya tienen reconocida su singularidad etnológica, en Sagunt, entre los que ya hay bloques de viviendas como los grupos Girón, Salas Pombo, Sierra Menera y Churruca.

Las Casas de Queralt en el litoral más al norte de Sagunt. / Daniel Tortajada

Otra ventaja añadida a esta declaración para las Casas de Queralt sería el acceso a ayudas públicas para emprender trabajos de rehabilitación y conservación o actividades de difusión cultural. Por el otro lado, los propietarios también estarían sujetos a una serie de obligaciones, como la correcta conservación y mantenimiento de los inmuebles, además del requisito de pedir autorización a la Conselleria de Cultura para llevar a cabo cualquier intervención.

Ley de Patrimonio Cultural Valenciano

Además de presentar la solicitud en la Generalitat, la asociación vecinal pidió el apoyo del Ayuntamiento de Sagunt, que el alcalde, Darío Moreno, garantizó a través de la ley de Patrimonio Cultural, no de la norma valenciana de Protección de la Costa y el Mar. Un añadido del socialista fue que esta misma protección se pedirá para las históricas casas de primera línea de Almardà, según explican desde el colectivo.

Otro de los temas recurrentes que se trató en la comisión fue la necesidad de acelerar la inversión para regenerar la costa norte de Sagunt con más de 1,2 millones de metros cúbicos de arena, que está pendiente de confirmar la adjudicación. A este respecto, el colectivo vecinal reiteró el imparable deterioro especialmente de la playa de la Malvarrosa. El concejal de Playas, Roberto Rovira, se comprometió a volver a trasladar a la Demarcación de Costas la alarmante situación de esta zona, aunque apuntó que el organismo estatal ya es conocedor, por las habituales visitas de un agente ambiental.

Medidas urgentes

Si no se acelera la intervención o se toman medidas paliativas con carácter urgente, desde la asociación ya barajan nuevas acciones reivindicativas como la forma más eficaz para presionar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.