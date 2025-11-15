Benavites promueve la empleabilidad en entornos rurales

La empleabilidad y el emprendimiento en los entornos rurales será el tema escogido para los "Workshops de Empleo y Emprendimiento" que se celebrarán en Benavites el próximo 24 de noviembre de 10:00 a 13:00 horas, en el salón de actos del ayuntamiento. El objetivo de estas jornadas no es otro que "dar a conocer que hay posibilidad de empleo y autoempleo y nicho de mercado por explorar también en los entornos rurales, sin necesidad de marcharse a la ciudad", adelantaba el alcalde de la localidad, Carlos Gil.

Estos talleres de trabajo y formativos organizados por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y el Ayuntamiento de Benavites, se llevan a cabo con el objetivo de impulsar el desarrollo laboral, formativo y empresarial en el entorno rural.

Colaboraciones

El evento contará con la colaboración y participación de LABORA, la Generalitat Valenciana, el SEPE (Servicio público de empleo estatal), el EMPACE de Sagunto (Agencia de Colocación) y representantes de la Formación Profesional Dual entre otros, que ofrecerán información, orientación y recursos para la empleabilidad, la formación y el emprendimiento.

Durante la jornada se desarrollarán charlas sobre emprendimiento en el medio rural, FP Dual, orientación profesional y recursos de empleo, dirigidos a la ciudadanía, jóvenes y empresas del territorio. Asimismo, se realizarán entrevistas de trabajo.

Con esta iniciativa, la FVMP y el Ayuntamiento de Benavites refuerzan su compromiso con la igualdad de oportunidades, la innovación y el desarrollo local sostenible, fomentando la cooperación entre administraciones, empresas y ciudadanía.

Las personas interesadas podrán inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.office.com/e/5bJmKXQ7KC?origin=lprLink