Consideran "de justicia" que la arena del Puerto Siles vaya al norte de Sagunt

Como hizo el ayuntamiento, la Asociación Vecinal de las Playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa también presentó alegaciones contra los planes que tramita la Demarcación de Costas de València para seguir llevando la arena dragada en el Puerto Siles hasta la playa del Port de Sagunt, en lugar del litoral norte, donde es mucho más necesaria.

En el escrito, firmado por su presidenta Amparo Peris, el colectivo señala que la solicitud presentada por el Club Náutico de Canet d'en Berenguer para renovar la autorización por cuatro años más "no ha tenido en cuenta que, debido a las corrientes marinas, la arena que se va a dragar procede del norte, en concreto de las playas de la Malvarrosa, Corinto y Almardà".

Espigones de Almenara

Esta zona, según recuerda, "ha dejado de recibir la aportación de materiales de forma natural, debido a la reciente construcción de espigones en Almenara, además de otras construcciones anteriores".

Así, el documento enfatiza que es "de justicia" que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) "comience ya con la recirculación de la arena conforme tiene recogido en diversos estudios sobre la regeneración de las playas del litoral norte de Sagunt, empezando por los materiales dragados en el Puerto Siles, que deben ser recolocados en su lugar de origen, esto es las playas de la Malvarrosa, Corinto y Almardà".

Sinsentido

En su argumentación, el colectivo vecinal insiste en que "no tiene sentido que -estos sedimentos- se depositen en la playa del Puerto de Sagunto, donde la arena ya es muy abundante y crece cada año de forma natural, desde la construcción del puerto comercial de Sagunto, produciendo incluso la necesidad de dragar también la bocana" de las instalaciones que gestiona la Autoridad Portuaria de Valencia.

Imagen de archivo de tareas de dragado en el acceso al Puerto Siles. / DANIEL TORTAJADA

En su escrito, Peris reitera que los excedentes extraídos de la bocana, canal de acceso y dársenas interiores del Puerto Siles deberían trasvasarse "donde más falta hacen, esto es, las playas del norte de Sagunto y, en especial, la Malvarrosa, que se encuentra en un estado lamentable y a punto de desaparecer".

Obligación de las administraciones

Para reforzar sus argumentos, las alegaciones recuerdan que "las administraciones públicas tienen la obligación de proteger la naturaleza y zonas urbanas ya existentes, no dejándolas a merced de los temporales".

Solicitud formal

Añade que esta arena dragada "realizaría una importante función" en la estabilización del litoral norte, así que solicita formalmente al Miteco que "acuerde depositar los materiales extraídos del Puerto Siles en las playas de la Malvarrosa, Corinto y Almardà".