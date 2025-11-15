Esto le ha costado a una saguntina su estafa a un monasterio de clarisas

Una saguntina ha aceptado una condena a dos años de cárcel por su participación en la estafa de 180.000 euros al convento de Santa Clara en Gernika y el posterior blanqueo de capitales. Así lo ha resuelto la Audiencia Provincial de Vizcaya al considerar probado que la banda consiguió, "mediante la manipulación", que la madre superiora de la congregación, de 83 años de edad, le entregara "importantes cantidades de dinero" a lo largo de varios meses.

La forma de proceder de este grupo criminal, compuesto por ocho personas con vínculos familiares, fue aprovechar que una de ellas conocía a la víctima para, "bajo la excusa" de que necesitaba ayuda económica para "gestionar la jubilación y otros fines de salud y familiares que no existían", obtener la entrega de 10.000 euros en metálico.

Sede de la Audiencia Provincial de Vizcaya. / Excelencia jurídica

A partir de ahí, la saguntina, nuera de la cabecilla, entró en acción al hacerse pasar como su abogada y lograr así varios cheques, que "se entregaban -a los otros miembros de la banda- ocultos bajo el felpudo de la puerta de acceso del convento para su recogida por los estafadores", según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Voz de alarma

Otra monja del convento de las clarisas dio la voz de alarma y un dispositivo policial, organizado cuando estaba prevista la entrega de 2.000 euros más, procedió a la detención de tres hombres, uno que salió del convento con el dinero dentro de un sobre y otros dos que le esperaban en un coche dando vueltas en las inmediaciones del monasterio para huir juntos del lugar, según recoge el fallo.

Unos días después, otra vez la saguntina llamó a la madre superiora para pedirle 65.000 euros con el objetivo de desbloquearle una cuenta corriente y fue cuando se personó en el convento con una mochila de la que extrajo siete cheques por cobrar de 93.000 euros cuando fue detenida. También se le interceptaron dos escritos supuestamente redactados desde una entidad bancaria, en los que se reclamaban 4.400 euros para desbloquear fondos por valor de 29.560 euros. Se demostró que esos documentos eran falsos.

Compra de vehículos

Las investigaciones también determinaron que la banda fue moviéndose por varias sucursales bancarias para hacer efectivos hasta 36 cheques por un valor de 178.150 euros, de los que 13 por 48.350 euros fueron canjeados por la saguntina. Las pesquisas también sirvieron para descubrir que, "con el propósito de ocultar el dinero obtenido de manera ilícita a través del fraude y eludir las consecuencias penales derivadas", el grupo criminal procedió a la compra de 16 vehículos por un importe de 180.000 euros.

A la saguntina le correspondieron dos de marca Volkswagen, uno de los cuales se quedó y el otro vendió para obtener ganancias en la estafa.

Condena

Con este relato de hechos probados, los integrantes de la banda aceptaron penas de 18 meses de cárcel y multas de 540 euros por el delito de estafa y, a cinco de ellos, se les impuso otros seis meses de prisión y una multa de 180.000 euros por el blanqueo de capitales. Además, se les prohibió acercarse a menos de 300 metros de la madre superiora durante un mínimo de cuatro años y se les condenó a indemnizar conjunta y solidariamente al monasterio de Santa Clara de Gernika con la cantidad de 180.000 euros.

Petición inicial del Fiscal

En un principio, el Ministerio Fiscal había pedido para las cinco personas acusadas de los dos delitos, entre las que estaba la saguntina, un total de nueve años de prisión y una multa de 300.000 euros, además de la indemnización al convento de las clarisas por el mismo importe de 180.000 euros.