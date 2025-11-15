Estivella lucirá un renovado campo de fútbol tras 15 años sin actuaciones

Estivella contará en unos meses con un nuevo campo de fútbol tras la remodelación global que el ayuntamiento tiene prevista llevar a cabo. Una reforma, después de 15 años sin actuar en la instalación, que asciende a 367.000 euros y que está a punto de adjudicarse tras una licitación que todavía sigue abierta.

Esta intervención que se ejecutará con el Plan de Inversiones de la Diputación Valenciana 2024-2027 contempla la sustitución de la superficie de césped artificial existente, la renovación de la actual red de riego, la renovación del alumbrado, así como la renovación del equipamiento deportivo (porterías, redes para balones, banquillos, etc).

La actuación, que tiene un plazo de ejecución de dos meses y que se espera que comience antes de que finalice el año ha sido calificada por el alcalde, Francesc Mateu de "necesaria, ya que desde 2007 que no se intervenía en el campo y la situación era ya prioritaria dado el mal estado en el que se encontraba", tal y como se describe también en el proyecto.

Instalaciones del campo de fútbol de Estivella / Daniel Tortajada

Renovación

Uno de los principales cambios está en el césped artificial que se sustituirá por completo por otro de "última generación", con rellenos de arena sílice y caucho. "15 años desde su colocación y debido al intenso uso que ha tenido, el césped artificial existente ha llegado al final de su vida útil, encontrándose en malas condiciones para la práctica adecuada del deporte", describen los técnicos. Ahora se cambiará dicho pavimento deportivo y se adecuará a las necesidades actuales de modo que "garantice un adecuado rendimiento deportivo, evitando posibles lesiones a los deportistas", describía el alcalde.

Otra de las actuaciones importantes está en la red de riego, que también se va a renovar al presentar "importantes deficiencias debidas al mal funcionamiento de los cañones emergentes", se anota en el documento técnico. Tampoco se contaba con un depósito de agua que diera servicio al sistema de riego, por lo que ahora se contempla la instalación de uno en superficie y el cambio de toda la red formada por 6 aspersores emergentes y una tubería PEAD 90 mm en el perímetro del campo, así como la dotación de nuevos cañones, un sistema de bombeo que se instalará en el edificio de vestuarios y un programador de riego instalado en el mismo recinto que el grupo de bombeo.

Alumbrado y equipamiento

El proyecto contempla además la sustitución del alumbrado actual, que se encuentra "obsoleto al estar constituido por proyectores de halogenuros metálicos". Para ello se cambiarán los proyectores existentes por otros con tecnología led, todo ello encaminado a conseguir una mejora en la iluminación del campo de fútbol así como un menor consumo, contribuyendo así a la mejora de la eficiencia energética de la instalación de iluminación. A esto se suma, además la colocación de un vallado perimetral, la reparación de las gradas.

Otro de los aspectos a destacar es la sustitución y renovación de los equipamientos deportivos existentes: porterías de fútbol 11 y porterías abatibles de fútbol 7, banquillos y redes para balones.