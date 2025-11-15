Importante jornada para el Saguntino

El Atlético Saguntino jugará este domingo 16 de noviembre, a partir de las 17 horas, contra el Villarreal CF C en el Nou Morvedre. El partido correspondiente a la Jornada 12 de Tercera División enfrenta al tercer y cuarto clasificados que se encuentran a tan solo un punto de distancia.

La parte alta de la tabla no puede estar más apretada en el grupo 6 de Tercera División. El Saguntino, que está a un punto de ser líder, también podría terminar la jornada cuarto si pierde contra el Villarreal C en casa. Un partido se que promete emocionante entre dos rivales que querrán seguir escalando puestos en la clasificación.

Un momento del partido contra el CD Roda / CD Roda

Malas sensaciones

Los rojillos vienen de ganar al CD Roda, aunque con malas sensaciones. Tras el choque, Guillem Beltrán destacó que en el peor partido de los suyos, lo único bueno había sido marcar tres goles que les permitieron sumar tres importantes puntos a domicilio.

El mister rojillo también expresó que: ‘tanto los que estaban como los que han ido saliendo, dentro de no estar bien y no encontrarse porque con 10 jugadores nos siguieron dominando, creo que se esforzaron al máximo y el equipo corrió muchísimo’.

Con respecto al próximo encuentro, Beltrán destaca que ’hay que olvidar el shock la primera parte contra el Roda, seguir compitiendo y seguir creyendo que podemos estar arriba. Mejorando cada día estaremos peleando por estar en lo más alto de la clasificación’ .

Clasificación

Con respecto a lo apretada que está la parte alta de la clasificación, Beltrán destaca que: ’Cada semana encontramos a los jugadores con ganas de ir a más y salir al césped con la intención de volver a ganar y, más, en casa frente a nuestra afición. Plantearemos un partido de salir presionando arriba como siempre. Nuestro foco de trabajo cada semana es estudiar al rival, medir lo que nos va a exigir sin mirar demasiado la clasificación. De cara al final de temporada empezaremos a mirar la tabla y pensar en objetivos finales. Creo que es la mejor manera de no perder el foco’, terminaba el entrenador.