Una transición marcada por la lucha obrera

El Casal Jove del Port de Sagunt acogió ayer la presentación del documental La Transició a Sagunt, impulsado por el Ayuntamiento de Sagunt, para mostrar a través de voces locales, cómo se vivieron en el municipio los años decisivos de la Transición. La pieza, dirigida por el realizador Javier Ortiz y grabada en el Museo Histórico Industrial, forma parte del trabajo para nutrir la web municipal de Memoria Histórica con materiales audiovisuales propios.

El acto, conducido por Miguel Ángel Martín y el propio Ortiz, abrió un mes cargado de actividades en torno a la memoria democrática. Martín recordó las citas previstas para noviembre y adelantó que el 11 de diciembre visitará la ciudad el investigador y periodista Nicolás Sartorius como parte del ciclo de conferencias.

Darío Moreno y Roberto Rovira durante la proyección. / Daniel Tortajada

Fijar la memoria de un periodo decisivo

Martín explicó que el proyecto buscaba retratar cómo se vivió la transición “desde abajo”, más allá de los grandes focos estatales. “En ciudades como Sagunt, la experiencia fue distinta, marcada por la fábrica, por el sindicalismo y por la vida municipal”, señaló el presentador antes de agradecer la participación de los entrevistados.

Ortiz subrayó la dificultad técnica y narrativa de trasladar al público a las décadas de los 70, 80 y 90, pero también la necesidad urgente de conservar el patrimonio testimonial. “Quienes participan son historia viva del pueblo. Dentro de unos años será mucho más difícil recuperar estos relatos si no se hace ahora”, apuntó. El director defendió que las administraciones deben intensificar la recopilación de archivos fotográficos y audiovisuales antes de que desaparezcan.

Miguel A. Martín y Javier Ortiz presentando. / Daniel Tortajada

Movimiento obrero y lucha vecinal

El documental reúne las vivencias de perfiles clave del municipio. Sus intervenciones evocan una localidad marcada por la tensión política, la conciencia obrera y el peso decisivo de Altos Hornos. Jesús Fernández, representante estudiantil en aquellos años, rememora el clima de vigilancia constante en los institutos. Explica que "una simple disputa en clase podía derivar en expulsiones que evidenciaban el temor de la autoridad a perder el control".

El trabajador portuario Carles López relata el papel de las asociaciones culturales del Port, las campañas de alfabetización en valenciano de las que formaba parte, y el archivo personal de grabaciones que acumuló durante las luchas obreras y que hoy se ha convertido en un material clave para el documental. Su compañero de Altos Hornos y sindicalista, José María López, ofrece una mirada crítica y sin nostalgia. Defiende que la democracia no fue un regalo institucional, "la democracia ni la trajo el Rey, ni la trajo Suárez", afirmó, sino que "fue una conquista del movimiento obrero, pagada cara”, y recuerda el encierro de 1976 y destaca que estuvo presente la trabajadora María Lozano, como única mujer.

Asistentes y protagonistas del documental. / Daniel Tortajada

Dolors Llobet, trabajadora y activista social, subraya la fuerza de la vida cultural del municipio, la movilización vecinal y, al mismo tiempo, "el miedo latente de ser observado o señalado en un contexto donde la mayoría de familias dependían laboralmente del complejo siderúrgico" afirmó.

Sindicalismo local

En el ámbito político, Ángeles Ribelles, regidora de UCD en la primera corporación democrática, rememora unos años de trabajo intenso y cooperación transversal entre concejales para hacer avanzar a Sagunt y al Port en una etapa de construcción institucional. "Intentábamos hacer todo lo posible para que las dos ciudades fueran a mejor", aseguró la política. El veterano militante comunista y trabajador de la fábrica, José Tejadillos, repasa sus inicios a finales de los 50, cuando ya distribuía propaganda clandestina del PCE en un contexto en el que "militar significaba exponerse a la cárcel", según afirmó Tejadillos.

Por su parte, Marià Torres, trabajador social en la época, pone el foco en la eclosión cultural y deportiva de aquellos años, "la creación de equipamientos como la Casa de Cultura del Port o la Casa Capellà Pallarés de Sagunt, que ayudaron a cimentar el avance político y social del municipio", aseguró Torres.

Finalmente, el catedrático en geografía e historia, Antonio Ortiz aporta una visión académica, asegurando que "Sagunt tuvo una relevancia política notable a nivel nacional durante la transición", y destaca "la fuerza del sindicalismo local y la voluntad colectiva de superar la dictadura trabajando en un mismo sentido", apoyando el testimonio de Ángeles Ribelles.

Publico asistente al evento. / Daniel Tortajada

Construyendo memoria compartida

Tras la proyección, los participantes conversaron sobre aquellos años y compartieron anécdotas que quedaron fuera de cámara. Para muchos era la primera ocasión de verse en el montaje final.

Con este documental, el ayuntamiento continúa su apuesta por la memoria democrática a través de proyectos que combinen investigación histórica, cultura y participación ciudadana. Una labor que, como recordaron los impulsores del proyecto, “solo es posible si se sigue recogiendo y preservando ahora lo que mañana será historia”.