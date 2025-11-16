Albalat dels Tarongers conmemorá el centenario del pintor Joaquín Michavila

El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers calienta motores para homenajear a su vecino más internacional en el centenario de su nacimiento, en enero de 1926.

Joaquín Michavila, pintor, muralista y escenógrafo, fue un artista muy vinculado a la cultura local y comarcal, un referente imprescindible en Albalat y en el Camp de Morvedre, «que llevó el nombre de nuestro municipio por todo el mundo», afirmaba el concejal de Cultura, Carlos Picón.

Picón ha adelantado a Levante-EMV que el ayuntamiento ya está trabajado en una conmemoración «a la altura que Michavila merece», una celebración en la que se espera la participación de la Conselleria de Cultura, así como la de la Diputació de València y el Instituto Valenciano de Cultura, adelantaba el edil, quien ya ha trasladado a otras administraciones las inquietudes del ayuntamiento para con este aniversario.

Propuesta

Una de las principales propuestas que se van a poner encima de la mesa pasa por realizar una semana cultural, donde Michavila será protagonista.

Aunque el programa de actos no está definido todavía, ya que el edil quiere contar con el criterio de la familia que «será clave» en esta celebración, así como con el resto de la corporación municipal, a la que informará, en el próximo pleno ordinario de algunas de las propuestas en las que se quiere ir trabajando, la idea del gobierno es «dar a conocer la vida y obra» de este maestro del paisaje con distintas actividades.

Una de ellas, sin duda, será una visita guiada a su taller, su calle, sus casas y los lugares que a él gustaba frecuentar. También se pretenden convocar mesas redondas para ahondar en su obra y en su vida y poder dar a conocer a este gran pintor entre las nuevas generaciones. Tampoco se descarta una exposición sobre Michavila y su legado.

La idea es poder llevar a cabo este homenaje en primavera, aunque por ahora, no se ha determinado la fecha.

Museo

Hay que recordar que el ayuntamiento también ha anunciado su intención de crear un Museo dedicado al artista en la Casa-Palau, aunque los trámites para ello no están siendo fáciles dada la titularidad privada del inmueble, que como anunció Levante-EMV, lleva meses a la venta.