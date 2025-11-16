Un marjal con una salud de hierro

Las abundantes lluvias caídas este verano, principalmente en el mes de julio y las recientes de octubre han favorecido «unos niveles hídricos extraordinarios» en el marjal norte de Sagunt. Una situación que ha adelantado la temporada de aves en este humedal, que desde hace varias semanas ya acoge especies que suelen atrasar su estancia en este espacio natural.

Así lo explican a Levante-EMV desde Acció Ecologista Agró en el marco de su cometido de observación de la avifauna y custodia de esta zona húmeda situada al norte de la capital de Morvedre.

Dada esta coyuntura, el marjal presenta una actividad «pocas veces vista en esta época del año» , consecuencia de la cantidad de agua que hay en estos momentos y la calidad de la misma, a causa de una importante renovación en buena parte del humedal por las últimas precipitaciones, a lo que se suma un número importante de aves, casi un centenar.

En cuanto a estas, ya se ha advertido la presencia de especies de paso en su viaje hacia el sur de Europa en busca de temperaturas más cálidas. Este es el caso de los gavilanes, que rara vez se pueden ver y este año sí ha sucedido. Otro ejemplo fueron los flamencos, que se contaban por miles este septiembre, tal y como publicó este rotativo. A estas especies se unen las que pasan el invierno en el humedal. Dentro de este grupo destaca este año el Morito Común, del que ya hay cerca de mil ejemplares en el marjal, un ave que ha apostado claramente por esta zona, ya que hace tres décadas apenas era testimonial su presencia, pues se observaban de dos a tres ejemplares en esta misma época del año.

El Águila Pescadora es otra de las especies a destacar, sobre la que están puestos muchos ojos, ya que uno de los objetivos es conseguir que nidifique en el humedal. Para ello, se ha llevado a cabo un proyecto impulsado por la Generalitat Valenciana y financiado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para favorecer la expansión de esta rapaz amenazada que se extinguió en la Península Ibérica en los años 80, pero que en los últimos años ha vuelto a criar en España. Aunque este proyecto se inició en Pego, también se ha trasladado a Sagunt.

Varias son las cajas nido que se instalaron en el marjal de Almardà dentro de esta iniciativa y con este propósito, a la espera de ver si esta primavera se consigue que la especie se reproduzca. De momento, ya se han avistado por la zona tres ejemplares, un hecho que mantiene muy viva la esperanza de lograr el objetivo.

La que ha criado ya y parece estar perfectamente adaptada al entorno después de varias campañas de reintroducción es la Cerceta Pardilla, en peligro crítico de extinción en España y el pato más amenazado de Europa. Tal y como avanza Enric Amer, uno de los portavoces de Agró, «ya hemos visto de dos a tres grupos con sus crías» , un hecho que valora de forma muy positiva. A esta, se añaden las fochas, de las cuales la marjal alberga cuatro grupos distintos que se avistan por centenares.

Esta biodiversidad de aves en el marjal de Almardà-Almenara ha levantado interés entre los profesionales y los aficionados amantes del mundo natural y sobre todo de las aves.

Turismo ornitológico

Este humedal se ha convertido en pocos años en un gran atractivo para el turismo ornitológico, consecuencia de años de mucho trabajo, protegiendo y preservándolo tanto a través de una buena gestión de las aguas como del territorio en general, que propicie un hábitat saludable para los animales que viven en la misma. Estos años de gran dedicación, tanto por parte de voluntarios, asociaciones como Agró, así como de las distintas administraciones públicas y la sensibilidad vecinal, ha llevado a este marjal a convertirse en un reducto de gran importancia medioambiental, principalmente por las especies que en ella ya habitan.

Según el último maratón ornitológico celebrado en la zona, dentro de la programación de actividades que organiza la Casa Penya y el voluntariado medioambiental, se contabilizan en el marjal norte de Sagunt más de 90 especies de aves. n