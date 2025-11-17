Los arroces de la Comunitat Valenciana serán los protagonistas en una falla de Sagunt

La comisión de Sagunt, Associació Cultural Falla El Mercat celebra su semana cultural de 2026. La falla ha optado por trabajar con los arroces tradicionales de la Comunitat Valenciana. La inauguración de la Semana Cultural será el miércoles 19 de noviembre a las 20 horas en la calle Padre Pellicer, 18, en el propio casal de la asociación.

La programación durará hasta el viernes 21 con un mercado solidario. La inauguración del acto será a las 19 horas. Este mercado se realiza por segunda vez consecutiva, tras la buena acogida del año pasado tanto por parte de las asociaciones falleras y de la ciudadanía, la delegación de Igualdad y Sostenibilidad ha decidido repetir el evento solidario.

El mercado se hará enfrente del Terraet de la Glorieta, como novedad de este año, para que sea más visible para los vecinos y vecinas. Participan asociaciones como Amigas Supervivientes, Pablito El Guerrero o AFACAM, entre otras.

Programación de fin de semana

El sábado 22 contará con una extensa programación. A las 18:00 horas amenizará la tarde el Dúo Flashback, quienes ya actuaron el año pasado. A las 21:30 horas se hará una cena popular de olla, donde pueden participar todos los vecinos y vecinas que podrán informarse sobre los tickets necesarios contactando con la comisión. Más tarde a partir de las 23 horas la charanga No Se Que No Se Cuantos animará la velada.

Para finalizar, el domingo la comisión tendrá juegos infantiles y concurso de paellas para los miembros de la asociación fallera.