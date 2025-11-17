La campeona de la Liga de Lucha Femenina es del Camp de Morvedre

Una luchadora del Club de Lluita Camp de Morvedre se impuso en la final de la Liga Iberdrola de Lucha Femenina 2025. El encuentro se disputó el pasado sábado 15 de noviembre en La Nucía dentro de los I Juegos Nacionales de Deportes de Combate que se celebraron en la localidad alicantina desde el sábado 8 hasta el 16 de noviembre.

La luchadora Pau Gimeno Franco se había clasificado el pasado mes de mayo para disputar esta final al conseguir el bronce en la Copa de la Reina sénior 2025 en la categoría de 53 Kg, y "ha vuelto para demostrar que ella es la reina de esta categoría", según afirman desde el club.

Un año espectacular

Al adquirir este título, Gimeno completa un año espectacular donde se ha proclamado campeona de España de lucha femenina en U20, U23 y Sénior, primera de la Liga Iberdrola sénior, segunda a nivel nacional universitaria, 3ª de la Copa de la Reina sénior, ganadora U20 del Torneo Internacional UWW Jóvenes Promesas, y 3ª en U23 en dicho torneo, 4ª en el Gran Premio de España sénior, 8ª en el Campeonato de Europa U20 y 14ª en el Campeonato del Mundo U20 de este año.

Además, en las modalidades de playa es la ganadora de España senior 2025 de Lluita Bac, Sambo Playa y la subcampeona del país de Lucha Playa sénior. A nivel de la Comunitat Valenciana "lo ha ganado todo: lucha U20, U23, sénior, Sambo U20 y sénior, Lucha Playa sénior, Sambo Playa sénior y Lluita Bac", confirman desde la agrupación deportiva

Club de Lluita Camp de Morvedre

La atleta tuvo a su lado en La Nucía en todo momento y "como siempre", a su entrenador Pedro Ojeda. Ojeda entrena Lucha Libre Olímpica Masculina y Femenina. El Club de Lluita Camp de Morvedre no se fue con las manos vacías en lo que a grupo se refiere, ya que quedó tercero por equipos.

Desde el club mantienen que "el primer objetivo es la formación integral de la persona a través de la práctica deportiva. Se pretende mostrar los valores morales, educativos y de salud que fomenta el deporte y, en particular, las actividades luctatorias, como parte indispensable en la formación integral deportiva, física y psicológica, y todo ello adaptado a la edad del deportista" exponen desde la organización.