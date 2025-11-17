El Gimnasia Morvedre cosecha nuevos éxitos

El Club Gimnasia Morvedre acudió a la cita en Ontinyent para disputar la fase provincial del Trofeo Federación de Conjuntos y el Trofeo Comunidad Valenciana de dúos, tríos e individuales; un evento que dejó al club en muy buen luga pues todos sus equipos lograron clasificarse para el Campeonato Autonómico.

Conjunto Alevín. / Levante-EMV

Alevines, infantiles y juveniles

En la categoría Alevín en nivel Federación N2, el equipo formado por Andrea, Martina, Indara, Amelia y Mar se proclamó Campeón Provincial. Esta categoría es una de las más disputadas de la competición, según cuenta el club al Levante. El trío Alevín, formado por Sofía, Alejandra, Elsa, Eva y Marina, logró una destacada tercera posición, "fruto de su esfuerzo y coordinación", según afirman desde la organización.

Trio Alevin. / Levante-EMV

Xavi Requena , en la categoría Infantil Masculino Individual Nivel Open "realizó un brillante ejercicio de pelota" que le permitió subir al podio logrando una segunda posición. El conjunto infantil formado por Aitana, Iria, Silvia, Julia y Carlota, logró el título de Subcampeonas provinciales por un "excelente ejercicio de mazas y cinta".

Xavi Requena. / Levante-EMV

En la categoría de conjunto juvenil, Paula, Naya, Mar, Noa, Vega, María y Alma lograron subir al cajón con una tercera posición por una "magnífica actuación", según exponen desde el club. Los dos conjuntos Prebenjamín N2 participaron y realizaron "unos ejercicios magníficos" y obtuvieron el diploma de participación, "demostrando un excelente trabajo y evolución", explican las entrenadoras.

Conjunto Juvenil. / Levante-EMV

Próximas citas

Por haber logrado estos resultados, todos los equipos del Club Morvedre logran clasificarse para el Campeonato Autonómico. Este evento se celebrará en Montserrat el próximo 29 de noviembre. Es "Un orgullo para el club, que continúa cosechando éxitos y llevando el nombre del Morvedre a lo más alto de nuestra comunidad" afirma el club deportivo.