Un Fertiberia "regular, tirando a mal" se mantiene perfecto en casa

El Fertiberia BM Puerto Sagunto sigue imparable en el pabellón polideportivo del Port de Sagunt. En la décima jornada de la División de Honor Plata, los rojiblancos derrotaron al BM Soria (34-29), con cerca de 1.400 espectadores como testigos.

Afición del Fertiberia en el último partido. / Fertiberia BM Puerto

El técnico del conjunto local, Toni Malla, admitía a la conclusión del choque que "nos faltó solidez defensiva", ante un rival que "venía sin nada que perder e hizo un muy buen partido". Los porteños, por su parte, "estuvimos regular, tirando a mal, pero fuimos capaces de sacar el resultado y eso es muy importante en partidos que no estamos tan brillantes".

Además de agradecimiento a la afición por el apoyo en los momentos complicados, el entrenador destaca el "arreón de actitud y carácter" de los últimos 15 minutos, que permitió que los dos puntos se quedaran en el Port de Sagunt

Primer tiempo

Con Dani Martínez de nuevo en la titularidad tras su gran actuación copera, el inicio estuvo dominado por los visitantes, pese a una tempranera exclusión. Un tiempo muerto de Toni Malla surtió efecto para dar la vuelta en el marcador desde la defensa, la portería y las transiciones. El Fertiberia tuvo en ese momento una buena oportunidad para romper el partido, pero los sorianos reaccionaron para marcharse muy vivos al descanso.

Segundo tiempo

El paso por los vestuarios sentó mejor a los sorianos, que recuperaron las riendas del marcador hasta que el técnico del conjunto porteño volvió a parar el partido y poner orden para hacer valer la superioridad local y llevarse dos puntos muy importantes. Y es que los rojiblancos se han consolidado en el pelotón de equipos que ocupan las seis primeras posiciones separados por un punto, entre los que algunos, como el Fertiberia, tienen un partido menos.

Próximo encuentro

El siguiente compromiso del BM Puerto será el sábado día 22, visitando al Trasmapi HC Eivissa, que ocupa un segundo escalón clasificatorio, a partir de las 20 horas.