Oportunidad en Albalat dels Tarongers para víctimas de violencia machista
Un taller de 25 horas permitirá adquirir conocimientos, reconectar con la naturaleza y desarrollar habilidades
Albalat dels Tarongers ha puesto en marcha una interesante iniciativa bajo el nombre «Sembrando nuevas oportunidades». Se trata de un taller formativo para mujeres víctimas de violencia de género en el que se aprende a cuidar y mantener el entorno rural.
El objetivo es el trabajo en equipo, además de la adquisición de conocimientos en jardinería, pero sobre todo, el reconectar con la naturaleza y desarrollar habilidades personales en un entorno práctico y colaborativo.
Se trata de un taller de 25 horas impulsado por el ayuntamiento con el que la administración persigue poner al alcance de estas mujeres nuevas oportunidades.
25-N
Esta iniciativa se lanza en víspera del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres (25N), una fecha que se conmemorará en numerosos rincones del Camp de Morvedre con una programación especial organizada por consistorios y colectivos de mujeres Además, en Sagunt, la manifestación del 25N convocada por la Coordinadora feminista de Camp de Morvedre, saldrá a las 18:30 horas desde el ayuntamiento y recorrerá las calles del municipio como acto central de la jornada.
